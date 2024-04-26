2024 Yılı İstihdam Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi

81 İl Valisi ile istihdam ve eğitimde toplantısı

Türkiye'nin dört bir yanından valiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan liderliğinde, video konferans yoluyla düzenlenen 2024 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun İkinci Olağan Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantının ana gündemi, iş gücü piyasasının durumu ve mesleki eğitimdeki yenilikler üzerine odaklandı.

Bakan Işıkhan’dan İstihdam Vurgusu

Bakan Vedat Işıkhan toplantıda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasını canlandırmak ve mesleki eğitimde kalitenin artırılmasını sağlamak için yeni politikaların önemini vurguladı. Bakan, "2024 yılında iş gücü piyasası araştırmalarımız ve eğitim programlarımızda önemli değişiklikler yapılacak. Yeni dal ve branşların açılması veya mevcutların güncellenmesi konularını titizlikle ele alıyoruz," dedi.

Milli Eğitim, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürleri

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin yürüttüğü 2024 yılı İş Gücü Piyasa Araştırması (İPA) sonuçları ve ilgili faaliyetler detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullarda açılması veya kapatılması planlanan yeni dal ve branşlar hakkında bilgiler sunuldu ve bu değişikliklerin eğitim kalitesine katkıları tartışıldı.

Toplantı, Türkiye genelinde istihdam ve mesleki eğitimin geleceğine yön verme potansiyeli taşımakta olup, alınan kararlar doğrultusunda uygulamaların süratle hayata geçirilmesi bekleniyor.