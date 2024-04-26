Bolu Valisi Erkan Kılıç, 'Arkadaşım Keman’ ve ‘Hatay Kardeş Sesler' konserine katıldı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yerel eğitim ve kültür etkinliklerine desteğini bir kez daha gösterdi. Bolu Valiliği'nin koordinasyonunda, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir müzik konserine katılarak, genç yeteneklerin ve eğitimcilerin yanında olduğunu belirtti.

"Arkadaşım Keman Projesi" ile müzik eğitimi

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Arkadaşım Keman Projesi", öğrencilere müzik eğitimi sağlayarak sanatsal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Proje, öğrencilere keman çalma becerileri kazandırırken, onların sosyal ve duygusal gelişimine de olumlu katkılar sağlıyor.

Vali Kılıç'ın konserdeki izlenimleri

Vali Kılıç, konserde yaptığı konuşmada, sanatın toplumsal bütünleşme ve kültürel zenginlik üzerindeki etkilerini vurguladı. Müziğin, farklı kültürler ve nesiller arasında köprüler kurduğunu ve toplumun genelini güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, eğitim sistemine sanatsal yönlerin dahil edilmesinin önemine değindi.

İskenderun Belediyesi Çocuk Korosu'nun performansı

Etkinlik, İskenderun Belediyesi Çocuk Korosu'nun göz alıcı performansına sahne oldu. Koro, "Arkadaşım Keman ve Hatay Kardeş Sesler" adlı konser programında etkileyici şarkılarını sergileyerek dinleyicilerden büyük alkış aldı. Bu performans, koro üyelerine sahne deneyimi kazandırmanın yanı sıra, onların müzikal yeteneklerini de sergileme fırsatı verdi.

Eğitimde sanatın rolü

Konser, sanat ve eğitimin bir arada yürütülmesinin çocukların eğitimine sağladığı katkıları gözler önüne serdi. Müzik eğitimi, öğrencilerin akademik başarılarını desteklerken, onların yaratıcılıklarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyor. Bolu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu tür projelerle gençlere yatırım yapması, gelecek nesillerin daha donanımlı ve empatik bireyler olarak yetişmesine olanak tanıyor.

Gelecek etkinliklere doğru

Vali Erkan Kılıç, konserdeki başarının ardından, benzer projelerin devamının geleceğini duyurdu. Bolu'da sanat ve eğitimin iç içe geçtiği daha birçok etkinliğin planlandığını ifade ederek, toplumun her kesiminden insanı bir araya getiren bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Valilik, sanatın ve eğitimin bütünleştirici gücüne inanarak, toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunmayı sürdürecek.