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Yaban hayatının üyeleri kameralarda…

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Bolu’nun doğusunda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalanan bu sevimli yaramaz tavşan, dakikalarca önünde koştuğu otomobile yol vermezken, doğanın ayrılmaz parçası yaban keçileri de bu defa Köroğlu Dağları’nda değil, Bolu’dan kilometrelerce uzakta Munzur Dağları’nın otlaklarında görüntülendi…

Yaban hayatının üyeleri kameralarda… mask
Yaban hayatının üyeleri kameralarda…
Yaban hayatının üyeleri kameralarda…
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Bolu’nun doğusundaki komşusu Çankırı'da bir otomobilin önünde dakikalarca koşan sevimli bir tavşan, araç sürücülerine unutulmaz anlar yaşattı. Bu ilginç olay ve doğa ile iç içe bir yolculuğun detayları, o anlar cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi.

Çankırı'da bir tavşanın olağanüstü kaçışı

Yaban hayatının üyeleri kameralarda…

Çankırı'da bir otomobilin önünde üç dakika boyunca koşan bir tavşan, yolculuk esnasında araca yol vermedi. Yayladan dönen aracın sürücüleri, bu beklenmedik misafirle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tavşan, seyir halindeki aracın önünde dans edercesine koşarak, sürücülere eşsiz bir an yaşattı.

Otomobil önünde dans eden tavşanYaban hayatının üyeleri kameralarda…

Aracın önünden başlayan bu kovalamaca, yolcuların gözünde hem endişe hem de eğlence yarattı. Tavşan, zikzaklar çizerek aracın önünde adeta bir dans sergiledi. Akif Metin isimli sürücü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve “Tavşan, 3 dakika boyunca aracımızın önünden giderek bize eşlik etti. Bir sağa bir sola koşup dans ederek yol boyunca bize eşlik etti,” dedi.

Sevimli kaçış kameralara yansıdı

Aracın içinden, tavşanın bu şaşırtıcı performansı, yolculuğun sıradan bir dönüş yolunu aniden bir maceraya dönüştürdü. Tüm bu süreç boyunca yolcular, tavşanın her hareketini büyülenmiş bir şekilde izledi ve bu nadir anı ölümsüzleştirdi.

Yaban keçileri de sahneye çıktıYaban hayatının üyeleri kameralarda…

Bu olaydan bağımsız olarak, Bolu ve çevresinde de yaban hayatının güzellikleri kendini göstermeye devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin fotokapanlarına yansıyan görüntülerde, yaban keçileri de objektiflere takıldı. Erzincan - Tunceli arasındaki Munzur Dağları'nda otlanan yaban keçileri, doğanın bu korunmuş bölgelerinde yiyecek arayışında.

Yaban hayatının korunması ve gözlemi

Bölgedeki yaban hayatı gözlemcileri ve doğa koruma ekipleri, yaban keçileri gibi avlanması yasak olan türlerin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu türler, bölgenin ekolojik dengesi için büyük öneme sahip ve onların doğal ortamlarında serbestçe dolaşmalarını sağlamak esas amaç.

Doğayla iç içe bir yaşamın tanığı olmakYaban hayatının üyeleri kameralarda…

Bu tür doğa olayları, insanların yaban hayatıyla olan etkileşimlerini ve doğal yaşam alanlarının ne kadar yakınımızda olduğunu gösteriyor. Tavşanın otoyoldaki dansı ve yaban keçilerinin serbestçe otlandığı manzaralar, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri ve sürprizleri bizlere hatırlatıyor. Çankırı ve Bolu gibi bölgelerde yaşayan veya bu güzergahları kullanacak olanlar için bu tür olaylar, doğaya olan saygıyı ve koruma bilincini artırıcı etkiye sahip oluyor…

# Yaşam, otomobil

26 Nis 2024 - 12:30 - Güncel

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