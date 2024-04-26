Türkiye’de ilk kez görüldü… Yarı tavuk yarı horoz

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikası sahibinin hobi olarak yetiştirdiği nadir bir kanatlı hayvan, yarı tavuk yarı horoz özellikleri ile dikkat çekiyor. Jinandromorfik Sam, Türkiye'de ilk kez görüldü…

Bursa'nın İnegöl ilçesi, sıradışı bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Mobilya fabrikası sahibi İsmail Şentürk'ün hobi olarak yetiştirdiği kanatlı hayvanlar arasında, yarı tavuk yarı horoz özellikleri gösteren bir kümes hayvanı ortaya çıktı. Sam adını verdikleri bu canlı, Türkiye'de ender rastlanan bir örnek olarak bilim dünyasında da ilgi çekiyor.

Sam'in özellikleri

Sam, İsmail Şentürk'ün tavuklarının kuluçkaya yattığı dönemde yumurtadan çıkan bir hayvan. Sağ tarafı tavuk özelliklerini gösterirken, sol tarafı tamamen horoz özellikleri taşıyor. İsmail Bey, Sam’ın gelişimini takip ettikçe cinsiyet konusunda karar vermede zorlandıklarını belirtiyor. Bu durum, Sam’ın jinandromorf bir hayvan olduğunu gösteriyor.

Bilimsel ilgi ve araştırmalar

Sam'in benzersiz durumu, İngiliz bilim insanlarının da dikkatini çekmiş. Dünya genelinde çok nadir rastlanan bu fenomen, jinandromorfizm olarak bilinen ve erkek ile dişi özelliklerin tek bireyde birleştiği genetik bir durum. Bu durum, üniversitelerde yoğun bir araştırma konusu olma potansiyeli taşıyor.

Sam'in günlük yaşamı ve davranışları

Sam'in günlük yaşamı oldukça ilginç. Diğer tavuk ve horozlarla eşleşme eğilimi göstermeyen Sam, aynı zamanda hem tavuklarla hem de horozlarla kavgalı bir yapıda. İsmail Şentürk, Sam'in sosyal davranışlarını gözlemleyerek, cinsiyetler arası farklılıkları daha iyi anlamaya çalışıyor.

Sam'in fiziksel karakteristikleri

Sam'in fiziksel özellikleri de oldukça dikkat çekici. Sağ tarafında kısa ve ince bir ibik ile yeşilimsi bir bacak bulunurken, sol tarafında uzun bir ibik ve sarı bir bacak bulunuyor. Bu fiziksel farklılıklar, Sam'in yarı tavuk yarı horoz yapısını gözler önüne seriyor.

İsmail Şentürk, Sam'i bilimsel araştırmalara sunmaya hazır olduğunu belirtiyor. Sam'in varlığı, genetik çeşitliliğin ve doğanın sınırlarını keşfetmek isteyen bilim insanları için benzersiz bir fırsat sunuyor.