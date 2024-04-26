Bolu 14 FK takımının genç futbolcular karayolunda felaketi önledi

24 Nisan Çarşamba günü, genç futbolcular yolda karşılaştıkları zorluk karşısında hızlı ve etkili bir müdahalede bulundular. Bolu'dan Karabük'e doğru yola çıkan Bolu 14 FK U-18 futbol takımı, Türkiye U18 Şampiyonası'na katılmak üzereydiler. Ancak beklenmedik bir fırtına, yolculuklarını beklenmedik bir kahramanlık öyküsüne dönüştürdü.

Fırtına ve dağılan yükler

Seyahatleri sırasında şiddetli bir fırtına baş gösterdi. Bu fırtına, yolda seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesindeki strafor köpük yalıtım malzemelerinin etrafa saçılmasına neden oldu. Yolun kullanılamaz hale gelmesi ve trafik akışının durması, potansiyel bir felaketi beraberinde getirdi. Fakat bu tehlike, Bolu 14 FK'nın genç oyuncularının hızlı müdahalesi sayesinde önlendi.

Kahraman sporcular iş başında

Trafikte kalmış ve malzemeleri etrafa saçılmış olan TIR şoförüne yardım eli uzatmak için tereddüt etmeyen Bolu 14 FK U-18 takımı, gerçek bir dayanışma örneği gösterdi. Olay yerinde malzemeleri toplamak üzere organize olan genç oyuncular, trafik akışını normale döndürmek için büyük çaba sarf ettiler.

Takım kaptanından ilham verici sözler

Bolu 14 FK U-18 takım kaptanı Efe Arabacı, yaşananları anlattı: "TIR'ın dorsesinin yırtıldığını ve köpüklerin her yere uçuştuğunu gördük. Şoförün çaresizliğini fark edince ve daha büyük bir kazaya sebep olmaması için, hocamız Metin Akman'ın talimatlarıyla hemen harekete geçtik. Yolu tekrar ulaşıma açarak, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik." Arabacı'nın bu sözleri, takımın sorumluluk bilincini ve toplum önünde örnek oluşturma çabalarını gözler önüne seriyor.

Felaket önlendi, yol açıldı

Genç futbolcuların bu özverili müdahalesi sayesinde büyük bir trafik kazası önlendi ve yol tekrar ulaşıma açıldı. Bolu 14 FK U-18 takımının bu davranışı, gençlerin topluma katkıda bulunabileceği ve zor zamanlarda liderlik yapabileceği gerçeğini bir kez daha kanıtladı. Onların bu kahramanca eylemi, sadece yolda kalmış bir TIR şoförünü değil, aynı zamanda pek çok sürücüyü ve yolcuyu olası bir felaketten korudu.