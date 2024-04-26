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Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum”

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Beviç Moussiti-Oko, Fransa’da verdiği bir röportajda Boluspor'a yönelik ciddi iftiralarda bulunarak, sakatlık yönetimi, doping iddiaları ve sözleşme ihlali gibi konularda iftira attı. Oko'nun Ouest France'a verdiği röportaj bu haberde!

Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum” mask
Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum”
Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum”
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Beviç Moussiti-Oko sezon başında Ankaragücü'nde Boluspor'a transfer oldu ve bir yıllık sözleşme imzaladı. Boluspor formasıyla 9 maça çıkıp 1 gol atabilen Oko, devre arası Boluspor ile yollarını ayırdı. Boluspor'dan ayrıldıktan sonra ülkesinde Ouest France'a verdiği röportajla gündeme oturdu. İşte Oko’nun Ouest France'a verdiği röportaj!

Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum”

“Paris’te MR çektirmek istedim izin alamadım”

Eski Boluspor oyuncusu Moussiti-Oko, Ouest France'a verdiği röportajda sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Moussiti-Oko, MR çekildiğinde doktorların kendisine herhangi bir sorun olmadığını söylediğini ancak ağrıların devam ettiğini belirtti. Üç hafta sonra tekrar MR çektirdiğinde sonuç yine negatif çıktı. Moussiti-Oko, ağrıların artması üzerine hızlanamadığını ve Paris'te MR çektirmek istediğini ancak izin alamadığını söyledi. Durumun gerginleştiğini ve antrenmanda seslerin yükseldiğini dile getirdi.

“Bana verilen ilaç doping içeriyordu”

Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum”

Eski Boluspor oyuncusu Moussiti-Oko, uyku sorunları yaşadığını ve kulübe geldiğinde ilaç istediğini ancak kendisine başka bir ilaç verildiğini belirtti. Daha sonra ise kulüp tarafından görevlendirildiğini ve sözleşmesinin feshedilmesi için bahane arandığını ifade etti. Atletik direktörle yaptığı görüşmede, kendisine verilen ilacın doping içerdiğinin söylendiğini ancak sadece kendisine sunulanı aldığını dile getirdi.

“Odama uygun olmayan ürünler koyuldu”

Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum”

Moussiti-Oko, arkadaşlarını beklemeleri için odasına ilaç bıraktığını ancak yokluğunda odasına bilgisi olmadan uygun olmayan ürünlerin konulduğunu belirtti. Bir gün odasına gittiğinde arkadaşlarının odadan çıkmasını istendiğini ve kulübe döndüğünde avukatla tehdit edildiğini aktardı. "Seni 45 gün polis nezaretinde tutacağız." şeklindeki tehditlerin ardından laboratuvarlarında kan testi yapılması talep edildiğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Kendine olan güveninin azaldığını ifade etti.

“Polis tarafından karakola götürüldüm”

Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum”

Moussiti-Oko, kulübün verdiği ilacı çöpe atmalarını istediğini ve bu talimatı yerine getirdiğini belirtti. Ancak eğitim kampı odasında bunu yaparken odasına güvenlik kamerası yerleştirildiğini aktardı. Daha sonra uyuşturucu iddialarıyla evine gelen polise bu video gönderildiğini ifade etti. Polis tarafından karakola götürülüp idrar testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını dile getirdi.

“FIFA’ya başvurarak işlem başlatacağım”

Boluspor’dan ayrılan Moussiti-Oko’dan Boluspor’a iftira üstüne iftira! “Uyuşturucu testine sokuldum”

Moussiti-Oko, güveninin sarsılması üzerine, temiz olduğunu kanıtlamak amacıyla kendi başına testler yapmaya karar verdiğini açıkladı. Şubat ayında yapılmayan bir ödemenin fotoğrafını çektiği halde kendisine tamamen farklı bir ekstre gönderildiğini belirtti. Sözleşmesinin kulüp tarafından değiştirildiğini fark edince, FIFA'ya başvurarak işlem başlatacağını vurguladı. Bu tür bir durumla ilk kez karşılaştığını dile getirerek, diğer oyuncular ve kulüpler nezdinde itibarının zedelendiğini ifade etti. Kendisine adil davranılsaydı, sakatlıkla ilgili sorun yaşamadan oynayabileceğini belirtti.

# eğitim, polis

26 Nis 2024 - 20:00 - Güncel

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