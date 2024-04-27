Karadeniz’de alarm seviyesi yüksek!

Gümüşhane, ilkbaharın gelmesiyle birlikte Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarında önemli bir artış gösterdi. Bölge, kenelerin aktif olduğu Kelkit Vadisi'nin bir parçası olarak biliniyor ve burası KKKA için en riskli alanlar arasında yer alıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Furkan Kurt, son on günde hastalık vakalarının ciddi şekilde arttığını belirtti.
Vaka sayılarında dikkat çekici artış
Yılın ilk vakalarının tespit edildiği Gümüşhane'de, son günlerde özellikle karı koca olan A.S. ve H.S. isimli hastalar da dahil olmak üzere birçok yeni vaka kaydedildi. Dr. Kurt, hastaların başvurularının çoğunlukla kenelerle temas sonrası gerçekleştiğini ve bu durumun son on günde vaka sayılarında "patlama" yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.
Tanı ve tedavi süreci
Dr. Kurt, şu ana kadar üç hastaya kesin tanı konulduğunu ve bunlardan birinin tedavi sonrası taburcu edildiğini, diğerinin ise hâlâ tedavi altında olduğunu söyledi. Bir hasta ise durumunun iyileşmesi üzerine Trabzon’a sevk edildi. Hastalığın teşhisi genellikle ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi semptomlarla gerçekleşiyor. Bu belirtiler, geç başvurularda kanamalı komplikasyonlara dönüşebilir.
KKKA'ya karşı korunma yöntemleri
KKKA'nın kanıtlanmış bir tedavisi olmamakla birlikte, korunma yöntemleri hastalığın önlenmesinde kritik bir rol oynar. Dr. Kurt, riskli bölgelerde bulunan vatandaşların pantolon paçalarını çorapların içine sokmalarını, açık renkli giysiler tercih etmelerini öneriyor. Açık renkli giysiler, kenelerin fark edilmesini kolaylaştırır.
Kene ile karşılaşma ve ilk müdahale
Kene ile karşılaşma durumunda, Dr. Kurt vatandaşların kene çıkarılması işlemini evde yapmamalarını, mümkünse bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyor. Eğer bu mümkün değilse, çıplak elle temas etmeksizin, bir bez, eldiven ya da naylon poşet kullanarak kenenin çıkarılması gerektiğini belirtiyor.
Kenelerin imha edilme yöntemleri
Kenelerin çıplak elle ezilmesi ya da patlatılması, taşıdıkları mikrobu daha fazla bulaştırabileceği için kesinlikle önerilmez. Sigara söndürmek, kolonya dökmek gibi yöntemler keneyi irrite edip mikrobun salgılanmasını artırabilir. Bu tür yanlış müdahalelerden kaçınılmalıdır.
Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlar, KKKA hastalığının ciddiyeti ve yaygınlığı göz önünde bulundurularak ilkbahar ve yaz aylarında ekstra dikkatli olmalıdır. Kenelerle temas etmemek ve gerekli koruma önlemlerini almak, bu tehlikeli hastalığın önüne geçmede en etkili yöntemler arasındadır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.