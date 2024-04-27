Mudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…

Bolu Mudurnu'ya yeni bir sosyal hizmet nefesi: Beyza Astarcı Merkezi

Bolu iline bağlı Mudurnu ilçesi, yeni bir sosyal hizmet merkezine kavuşacak. Bolu Valiliği, Mudurnu Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün iş birliği ile hayırsever Ahmet Süreyya Astarcı tarafından bağışlanan bu yeni merkezin adı "Mudurnu Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi" olarak belirlendi. Vali Erkan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen imza töreniyle faaliyetlerine başlayan merkez, ilçe halkına hizmet vermeye hazır.

Sosyal hizmetlerde yeni bir sayfa

Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi bireyler başta olmak üzere, çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler, engelliler ve yaşlılar gibi toplumun farklı kesimlerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Merkez, bu hizmetleri bir arada ve en ulaşılabilir şekilde sunarak bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Koordinasyon ve rehberlik

Merkezin sunduğu hizmetler arasında, sosyal hizmet müdahaleleri ve bunların takibi de bulunmaktadır. Ayrıca, bireyler ve aileler için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de merkez bünyesinde aktif olarak yer alıyor. Bu hizmetler, bölge sakinlerinin karşılaştığı sosyal ve bireysel sorunlarla mücadelede önemli bir destek sağlayacak.

Ahmet Süreyya Astarcı’nın katkıları ve vizyonu

Merkezin kurulmasında önemli bir rol oynayan Ahmet Süreyya Astarcı, bölgeye sosyal hizmet alanında kalıcı bir katkı sağlama amacı güdüyor. Astarcı'nın bu cömert bağışı, Mudurnu ilçesinin sosyal altyapısını güçlendiren önemli bir adım olarak görülüyor.

İmza töreninden detaylar ve beklentiler

Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen imza töreni, ilçenin sosyal yaşamında yeni bir dönemi müjdeledi. Tören, ilçenin önde gelen yöneticileri ve sosyal hizmet profesyonellerini bir araya getirdi. Açılışın ardından merkez, planlanan hizmetleri sunmaya başlayarak, bölge halkının sosyal refahını artırma yolunda önemli bir adım attı.

Mudurnu için umut verici gelişmeler

Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı, Mudurnu için parlak bir geleceğin kapılarını aralamaktadır. Merkezin sunacağı hizmetler, ilçenin sosyal dinamiklerini olumlu yönde etkileyerek, bölge sakinlerine umut ve destek vaat ediyor. Toplumun her kesiminden bireylerin yaşam kalitesini artırma misyonu ile yola çıkan merkez, uzun vadede bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak.

Bu yenilikçi merkezin Mudurnu'ya ve il geneline sağlayacağı faydalar, ilçenin sosyal hizmet altyapısını modern ve etkin bir şekilde geliştirme potansiyeline işaret etmektedir. Bölge sakinleri, Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi'nin sunduğu olanaklardan yararlanarak daha sağlam bir toplumsal yapı inşa etme fırsatı bulacaklar.