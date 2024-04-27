27 Nis 2024 - 09:00- Güncel G:

Mudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…

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Bolu Mudurnu'da Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi, için protokol toplandı. Mudurnu Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hayırsever Ahmet Süreyya Astarcı arasında Mudurnu Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılması ve işletilmesi iş birliği protokolü Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında imzalandı.

Mudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi… mask
Mudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…
Mudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…
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Bolu Mudurnu'ya yeni bir sosyal hizmet nefesi: Beyza Astarcı Merkezi

Mudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…

Bolu iline bağlı Mudurnu ilçesi, yeni bir sosyal hizmet merkezine kavuşacak. Bolu Valiliği, Mudurnu Kaymakamlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün iş birliği ile hayırsever Ahmet Süreyya Astarcı tarafından bağışlanan bu yeni merkezin adı "Mudurnu Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi" olarak belirlendi. Vali Erkan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen imza töreniyle faaliyetlerine başlayan merkez, ilçe halkına hizmet vermeye hazır.

Sosyal hizmetlerde yeni bir sayfa

Mudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…

Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi bireyler başta olmak üzere, çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler, engelliler ve yaşlılar gibi toplumun farklı kesimlerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Merkez, bu hizmetleri bir arada ve en ulaşılabilir şekilde sunarak bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Koordinasyon ve rehberlik

Mudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…

Merkezin sunduğu hizmetler arasında, sosyal hizmet müdahaleleri ve bunların takibi de bulunmaktadır. Ayrıca, bireyler ve aileler için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de merkez bünyesinde aktif olarak yer alıyor. Bu hizmetler, bölge sakinlerinin karşılaştığı sosyal ve bireysel sorunlarla mücadelede önemli bir destek sağlayacak.

Ahmet Süreyya Astarcı’nın katkıları ve vizyonuMudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…

Merkezin kurulmasında önemli bir rol oynayan Ahmet Süreyya Astarcı, bölgeye sosyal hizmet alanında kalıcı bir katkı sağlama amacı güdüyor. Astarcı'nın bu cömert bağışı, Mudurnu ilçesinin sosyal altyapısını güçlendiren önemli bir adım olarak görülüyor.

İmza töreninden detaylar ve beklentiler

Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen imza töreni, ilçenin sosyal yaşamında yeni bir dönemi müjdeledi. Tören, ilçenin önde gelen yöneticileri ve sosyal hizmet profesyonellerini bir araya getirdi. Açılışın ardından merkez, planlanan hizmetleri sunmaya başlayarak, bölge halkının sosyal refahını artırma yolunda önemli bir adım attı.

Mudurnu için umut verici gelişmelerMudurnu’ya yeni sosyal hizmet merkezi…

Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı, Mudurnu için parlak bir geleceğin kapılarını aralamaktadır. Merkezin sunacağı hizmetler, ilçenin sosyal dinamiklerini olumlu yönde etkileyerek, bölge sakinlerine umut ve destek vaat ediyor. Toplumun her kesiminden bireylerin yaşam kalitesini artırma misyonu ile yola çıkan merkez, uzun vadede bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak.

Bu yenilikçi merkezin Mudurnu'ya ve il geneline sağlayacağı faydalar, ilçenin sosyal hizmet altyapısını modern ve etkin bir şekilde geliştirme potansiyeline işaret etmektedir. Bölge sakinleri, Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezi'nin sunduğu olanaklardan yararlanarak daha sağlam bir toplumsal yapı inşa etme fırsatı bulacaklar.

# Erkan Kılıç, Yaşam, Bolu Valiliği, destek

27 Nis 2024 - 09:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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