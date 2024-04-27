Sürekli ayı saldırılarına maruz kalınca ayıya not yazdı, ‘Ayı ise anlar’ dedi…

Karadeniz’in eşsiz yer yüzü cennet köşelerinden, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı´nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumdaki Atabarı Kayak Merkezi´ne gelen ayılar geçtiğimiz günlerde Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 ahşap binaya girdi.

Artvin'de ayılarla karşılaşma

Sık Sık İstila Edilen Kayak Merkezi Artvin, doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge olmanın yanı sıra son zamanlarda ayıların sık sık ziyaret ettiği Atabarı Kayak Merkezi ile gündeme geldi. Mersivan Dağı'nda 2,200 rakımda yer alan ve mevsim nedeniyle kapalı olan kayak merkezinde ayılar, geçmiş günlerde tekrar zarar verdi. Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait dört ahşap binaya giren ayılar, kapı ve pencereleri parçalayıp yiyecek arayışına girdiler.

Fikri Özkan'dan ayılara mesaj

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi ve aynı zamanda kayak antrenörü olan Fikri Özkan, artan ayı saldırılarına karşı ilginç bir yöntem denedi. Özkan, "Bu üçüncü ayı saldırısı ve biz artık bunaldık. Ayılar aynı kapıyı defalarca kırıyor" diyerek durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Bunun üzerine, ayılara yönelik bir mesaj bırakmayı tercih eden Özkan, kapının paspasının altına "Ayı kardeş, kapıyı kırmanıza gerek yok. Anahtar burada. Şiddet hiçbir şeyi çözmez" yazılı bir not yerleştirdi.

Uzmanlar ne diyor

Ayıların insan yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülmesi, özellikle yiyecek bulma amacıyla olduğu biliniyor. Uzmanlar, ayıların bu tür davranış sergilemesinin temelinde açlık ve doğal habitatlarının insanlar tarafından işgal edilmesi yattığını belirtiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi'nden biyologlar, ayıların yiyecek bulmak için insan habitatlarına yönelmesinin önüne geçilmesi adına çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyor.