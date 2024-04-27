Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği başkanı değişti

Bolu'da yerel yönetimlerde önemli bir değişiklik yaşandı. Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'nin başkanlık görevinde değişim oldu. Seyid Mahallesi'ne hizmet eden İlhami Otacıoğlu, 2024 Yerel Seçimleri'nde beklenen desteği göremeyince muhtar seçilemedi. Başkanı olduğu Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği’ne de veda etmesi gerekti.

Ahmet Akduman Kimdir?

Yapılan seçimde yeni dönemin başkanı seçilen Ahmet Akduman, 31 Mart yerel Seçimlerinde Bolu Büyük Cami Mahallesi'ne muhtar seçildi. Akduman, yerel halk arasında adil, çalışkan ve ulaşılabilir bir kişi olarak tanınıyor. Akduman 'nın muhtar olarak gösterdiği performans, onu daha büyük bir sorumluluk almaya iten en büyük etkenlerden biri oldu.

Gelecek dönem için hedefler

Ahmet Akduman, başkanlık görevine başladığı ilk günlerden itibaren hedeflerini belirledi. Mahalleler arası koordinasyonu artırarak daha kapsamlı projeler geliştirmek, gençlere ve yaşlılara yönelik sosyal aktiviteler düzenlemek ve altyapı sorunlarını hızlıca çözümlemek ilk öncelikleri arasında.

Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği’nin rolü

Dernek, Bolu'daki tüm mahalle muhtarlarının bir araya gelerek sorunları tartıştıkları ve çözüm ürettikleri bir platform olarak hizmet veriyor. Ahmet Akduman 'ın başkanlığındaki dernek, daha aktif, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yapıya bürünmeyi hedefliyor.

Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'nin yeni başkanı Ahmet Akduman, hem yeni projelerle hem de dinamik bir liderlik anlayışıyla mahallelerin yüzünü değiştirmeye hazır. Yerel yönetimlerde bu yeni dönem, Bolu halkı için umut verici yeniliklere gebe görünüyor.