Sıcak geçen kış mevsimi sonrası kış uykusuna yatamayan ayı dronu görünce adeta selam verdi

Karadeniz Bölgesinde doğa fotoğrafçılığı yapan ve bölgenin yaban hayatını an be an gözlemleyen Muhammet Tutar tarafından merkeze bağlı Düğünyazı Köyü’nde kayda alınan görüntülerde, amaçsızca dolaşan ve dağlarda yiyecek aradığı tahmin edilen bir ayı üstünde uçan dronu görünce iki ayağı üzerine kalkarak drona adeta selam verdi.

Üstünde uçan dron nedeniyle kafası karışan ve ne yapacağını bilemeyen ayının dronu selamlaması izleyenleri gülümsetti. Öte yandan, Tutar tarafından, bölgede dağların süsü olarak adlandırılan yaban keçileri de sürü halinde görüntülendi.