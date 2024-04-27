- Güncel

Altın yine en güvenli liman…

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler, vatandaşları ve şirketleri altına yatırım yapmaya itiyor. Yeni ekonomi yönetiminin altın ithalatı üzerindeki sıkı kontrolü, 50 yıl sonra ilk kez ithalatta ciddi düşüşlere yol açtı.

Altın yine en güvenli liman… mask
Altın yine en güvenli liman…
Altın yine en güvenli liman…
+12
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de altın talebinde tarihi artış

Altın yine en güvenli liman…

Türkiye, son yıllarda yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerle boğuşuyor. Bu zorlu ekonomik koşullar, vatandaşları ve şirketleri, varlıklarını korumak adına "güvenli liman" olarak kabul edilen altına yönelmeye itiyor. Özellikle Türkiye'deki bireyler ve kurumlar, varlıklarını koruma altına almak için giderek artan bir biçimde altına yatırım yapıyor, bu durum ülkedeki altın ithalatını rekor seviyelere çıkartıyor.

50 yılın zirvesine ulaşan altın ithalatı

Altın yine en güvenli liman…

Geçtiğimiz yıllar içinde Türkiye, yaklaşık 319 ton altın ithalatı ile son 50 yılın en yüksek ithalat seviyesine ulaştı. Bu rekor seviyeler, altının Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler karşısında nasıl bir güven unsuru haline geldiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yeni ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve altın ithalatındaki düşüş

Altın yine en güvenli liman…

2024 yılının başlarında Türkiye'de göreve gelen yeni ekonomi yönetimi, parasal sıkılaştırma politikaları kapsamında altın ithalatına yeni kısıtlamalar getirdi. Bu tedbirlerin etkisiyle altın ithalatı, Ocak-Mart döneminde önceki yıla göre dört kat azalarak 35 bin 520 kilograma düştü. Bu durum, alınan kısıtlama tedbirlerinin piyasadaki etkisini gözler önüne seriyor.

Yeni vergi ve kota uygulamaları

Altın yine en güvenli liman…

Türkiye, altın ithalatını sınırlamak adına çeşitli adımlar atmıştır. Resmi Gazete kararıyla AB dışındaki ülkelerden yapılacak altın ithalatına yüzde 20 vergi uygulaması başlatıldı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ithalatta kota genişletilmesi ve bildirim zorunluluğu getirildi. Bu yasaklar, altın ithalatının daha da azalmasına neden oldu ve Eylül ayında ithal edilen altın miktarı 14,961 kilograma düştü.

Altın arzı ve talebi arasındaki dengesizlik

Altın yine en güvenli liman…

Sektör uzmanları, getirilen kota ve vergi uygulamalarının genişlemesi halinde altın üreticileri ve kuyumcuların zor duruma düşebileceğini, bu durumun altın alım-satım işlemlerinde fiyat makasını artırabileceği ve arzın talebi karşılayamayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu dengesizlik, piyasadaki altın fiyatlarının geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları ve beklentilerAltın yine en güvenli liman…

Küresel ölçekte, altın fiyatları özellikle ABD'nin reel faiz oranları ve yaşanabilecek ekonomik krizlerle yakından ilişkili olarak görülüyor. Son dönemlerde, ABD faiz oranları düşse bile, ons altın fiyatlarının yükselmeye devam ettiği görülüyor. Bu durum, özellikle Asya pazarı başta olmak üzere birçok ülkenin dolar yerine altını tercih etmesiyle açıklanabilir.

# Türkiye, vergi

27 Nis 2024 - 17:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL