Altın yine en güvenli liman…

Türkiye'de altın talebinde tarihi artış

Türkiye, son yıllarda yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerle boğuşuyor. Bu zorlu ekonomik koşullar, vatandaşları ve şirketleri, varlıklarını korumak adına "güvenli liman" olarak kabul edilen altına yönelmeye itiyor. Özellikle Türkiye'deki bireyler ve kurumlar, varlıklarını koruma altına almak için giderek artan bir biçimde altına yatırım yapıyor, bu durum ülkedeki altın ithalatını rekor seviyelere çıkartıyor.

50 yılın zirvesine ulaşan altın ithalatı

Geçtiğimiz yıllar içinde Türkiye, yaklaşık 319 ton altın ithalatı ile son 50 yılın en yüksek ithalat seviyesine ulaştı. Bu rekor seviyeler, altının Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler karşısında nasıl bir güven unsuru haline geldiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yeni ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve altın ithalatındaki düşüş

2024 yılının başlarında Türkiye'de göreve gelen yeni ekonomi yönetimi, parasal sıkılaştırma politikaları kapsamında altın ithalatına yeni kısıtlamalar getirdi. Bu tedbirlerin etkisiyle altın ithalatı, Ocak-Mart döneminde önceki yıla göre dört kat azalarak 35 bin 520 kilograma düştü. Bu durum, alınan kısıtlama tedbirlerinin piyasadaki etkisini gözler önüne seriyor.

Yeni vergi ve kota uygulamaları

Türkiye, altın ithalatını sınırlamak adına çeşitli adımlar atmıştır. Resmi Gazete kararıyla AB dışındaki ülkelerden yapılacak altın ithalatına yüzde 20 vergi uygulaması başlatıldı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ithalatta kota genişletilmesi ve bildirim zorunluluğu getirildi. Bu yasaklar, altın ithalatının daha da azalmasına neden oldu ve Eylül ayında ithal edilen altın miktarı 14,961 kilograma düştü.

Altın arzı ve talebi arasındaki dengesizlik

Sektör uzmanları, getirilen kota ve vergi uygulamalarının genişlemesi halinde altın üreticileri ve kuyumcuların zor duruma düşebileceğini, bu durumun altın alım-satım işlemlerinde fiyat makasını artırabileceği ve arzın talebi karşılayamayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu dengesizlik, piyasadaki altın fiyatlarının geleceği üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları ve beklentiler

Küresel ölçekte, altın fiyatları özellikle ABD'nin reel faiz oranları ve yaşanabilecek ekonomik krizlerle yakından ilişkili olarak görülüyor. Son dönemlerde, ABD faiz oranları düşse bile, ons altın fiyatlarının yükselmeye devam ettiği görülüyor. Bu durum, özellikle Asya pazarı başta olmak üzere birçok ülkenin dolar yerine altını tercih etmesiyle açıklanabilir.