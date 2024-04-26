26 Nis 2024 - 20:30- Asayiş G:

Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı

ABONE OL Google News Sayfamız

Eğitim alanında artan şiddet olaylarına dikkat çeken Eğitim-İş Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına karşı etkin yaptırımlar talep ediyor.

Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı mask
Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı
Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, öğretmene yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, etkin yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. İstanbul'da bir öğretmenin şiddete uğraması üzerine, Eğitim-İş sendikası toplumsal tepki ve adil yargılanma talep ediyor.

Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı

Basın açıklamasında, öğretmenlere yönelik şiddetin, yanlış sosyal ve kültürel politikalarla beslendiğini ve cezasızlık kültürünün bu durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Korkmaz, okullarda şiddetin, eğitim ve eğitim emekçilerini değersizleştirme söylemleri nedeniyle arttığını belirtti.

Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı

İstanbul Sarıyer’deki vahim olay

İstanbul Sarıyer'deki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda yaşanan bir olayda, akran zorbalığını uyaran kadın öğretmen, öğrencinin babası tarafından darp edildi. Öğretmenin, öğrencilerinin gözü önünde şiddete uğraması, okul gibi güvenli bir alanın nasıl tehlikeli hale gelebileceğinin acı bir örneği oldu. Olay sonrası öğretmen hastaneye kaldırılırken, saldırgan veli gözaltına alındı.

Eğitim Bakanı'nın tepkisi ve sendikanın eleştirisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in olaya yönelik tepkisi, sadece olayı kınamakla sınırlı kaldı. Eğitim-İş, Bakan Tekin'e ve diğer yetkililere, olayın adaletle sonuçlanması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Sendika, bu tür olayların önlenmesi için etkili önlemler alınmasını istedi.

Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı

Şiddetin azmettiricileri

Korkmaz, öğretmenlere yönelik şiddetin arkasında birçok etkenin bulunduğunu, politikacıların ve yöneticilerin öğretmenlere yönelik aşağılayıcı tutumlarının bu sorunu tetiklediğini söyledi. Ayrıca, eğitim politikaları belirlenirken öğretmenlerin fikirlerinin göz ardı edilmesinin, öğretmenlerin mesleki ve maddi haklarının yeterince tanınmamasının da bu duruma katkıda bulunduğunu belirtti.

Toplumsal tepkiler ve Eğitim-İş'in çağrısı

Eğitim-İş, bu olayın ardından tüm eğitim ve bilim işkolunda örgütlü sendikaları, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelmeye çağırdı. Sendika, "Öğretmene Saygı" adı altında düzenlenen eylemlerle, eğitim emekçisinin haklarını savunmayı ve eğitimde şiddete karşı kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı

Geleceğe yön verecek eğitim

Öğretmene Saygı Zamanı Eğitim-İş, eğitimin toplumun geleceğiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, öğretmene yönelik saygının ve korumanın artırılmasının önemine dikkat çekti. Sendika, eğitimin geleceği adına "Öğretmene Saygı" çağrısını yükseltmeye devam edeceğini duyurdu.

# olay, eğitim, durumu

26 Nis 2024 - 20:30 Bolu/ Bolu- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL