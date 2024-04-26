Öğretmene şiddete karşı Eğitim-İş Sendikası'ndan çağrı

Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, öğretmene yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, etkin yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. İstanbul'da bir öğretmenin şiddete uğraması üzerine, Eğitim-İş sendikası toplumsal tepki ve adil yargılanma talep ediyor.

Basın açıklamasında, öğretmenlere yönelik şiddetin, yanlış sosyal ve kültürel politikalarla beslendiğini ve cezasızlık kültürünün bu durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Korkmaz, okullarda şiddetin, eğitim ve eğitim emekçilerini değersizleştirme söylemleri nedeniyle arttığını belirtti.

İstanbul Sarıyer’deki vahim olay

İstanbul Sarıyer'deki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda yaşanan bir olayda, akran zorbalığını uyaran kadın öğretmen, öğrencinin babası tarafından darp edildi. Öğretmenin, öğrencilerinin gözü önünde şiddete uğraması, okul gibi güvenli bir alanın nasıl tehlikeli hale gelebileceğinin acı bir örneği oldu. Olay sonrası öğretmen hastaneye kaldırılırken, saldırgan veli gözaltına alındı.

Eğitim Bakanı'nın tepkisi ve sendikanın eleştirisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in olaya yönelik tepkisi, sadece olayı kınamakla sınırlı kaldı. Eğitim-İş, Bakan Tekin'e ve diğer yetkililere, olayın adaletle sonuçlanması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Sendika, bu tür olayların önlenmesi için etkili önlemler alınmasını istedi.

Şiddetin azmettiricileri

Korkmaz, öğretmenlere yönelik şiddetin arkasında birçok etkenin bulunduğunu, politikacıların ve yöneticilerin öğretmenlere yönelik aşağılayıcı tutumlarının bu sorunu tetiklediğini söyledi. Ayrıca, eğitim politikaları belirlenirken öğretmenlerin fikirlerinin göz ardı edilmesinin, öğretmenlerin mesleki ve maddi haklarının yeterince tanınmamasının da bu duruma katkıda bulunduğunu belirtti.

Toplumsal tepkiler ve Eğitim-İş'in çağrısı

Eğitim-İş, bu olayın ardından tüm eğitim ve bilim işkolunda örgütlü sendikaları, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelmeye çağırdı. Sendika, "Öğretmene Saygı" adı altında düzenlenen eylemlerle, eğitim emekçisinin haklarını savunmayı ve eğitimde şiddete karşı kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Geleceğe yön verecek eğitim

Öğretmene Saygı Zamanı Eğitim-İş, eğitimin toplumun geleceğiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, öğretmene yönelik saygının ve korumanın artırılmasının önemine dikkat çekti. Sendika, eğitimin geleceği adına "Öğretmene Saygı" çağrısını yükseltmeye devam edeceğini duyurdu.