Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba: “Hedefim, Süper Lig'de Boluspor'un kalesini korumak”

Boluspor'un başarılı kalecisi ve kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, Süper Lig hedefleri doğrultusunda kritik Altay maçı öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaleci, play-off yolunda az hata yapmanın önemini vurgulayarak takımın motivasyonunu ve hedeflerini dile getirdi.

Play-off yolunda kritik viraj

Boluspor'un tecrübeli kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, takımın Süper Lig hedefine ulaşmak için kalan maçların önemini ve stratejilerini açıkladı. Özellikle Altay ile oynanacak maçın, play-off grubuna girme yolunda belirleyici olacağını belirten Akbaba, "Bu ligde her takım birbirini yenebilir. Altay maçını ciddiye alıp 3 puanla ayrılmak istiyoruz," dedi. Kaptan, bu maçın ardından kalan iki karşılaşmanın da sonuçlarının önem taşıdığını vurguladı.

Geri dönüş ve motivasyon üst seviyede

Akbaba, sezon içinde yaşanan bazı zorluklara ve Gençlerbirliği ile oynanan kritik maçta alınan mağlubiyete değinerek, takımın bu durumdan nasıl döndüğünü ve yüksek motivasyonla nasıl ilerlediğini anlattı. Takım içindeki uyum ve motivasyonun önemine değinen kaptan, "Son maçlarda hata yapmamak ve her şeyi en üst seviyede yapmak zorundayız," şeklinde konuştu.

Kalecilikte büyük isimlerden ilham

Çağlar Şahin Akbaba, kariyerindeki ilham kaynaklarından bahsederken, önceki dönemlerde Bucaspor'da kaleci Cenk Tekelioğlu'ndan etkilendiğini, şu anda ise Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'yı idol olarak gördüğünü ifade etti. Akbaba, Muslera'nın maçlardaki performansını sıkı takip ettiğini ve ondan öğrendiklerini sahada uygulamaya çalıştığını belirtti.

Şampiyonluk ve Süper Lig hayalleri

Boluspor'un Süper Lig hedefine olan inancını ve bu yoldaki azmi vurgulayan Akbaba, "Boluspor olarak yıllardır bu ligdeyiz. İlk hedefimiz şampiyonluk, ardından Süper Lig'de kaleyi korumak," dedi. Tecrübeli kaleci, takımın başarıya olan açlığını ve kişisel olarak Süper Lig kalecisi olma hedefini de paylaştı.