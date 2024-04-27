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Boluspor, play-off için son üç haftaya odaklandı!

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesini son üç haftada kritik maçlarla sürdürüyor. Rakiplerle puan mücadelesine devam eden Bolu temsilcisi, play-off hedefine ulaşmak için tüm gücüyle sahada olacak.

Boluspor, play-off için son üç haftaya odaklandı! mask
Boluspor, play-off için son üç haftaya odaklandı!
Boluspor, play-off için son üç haftaya odaklandı!
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Trendyol 1. Lig'de sezon sonuna yaklaşırken play-off yarışı iyice kızışıyor. Boluspor, Süper Lig'e yükselmek için kalan son üç haftada önemli maçlar oynayacak ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Şu anda 47 puanla 9. sırada yer alan Bolu temsilcisi, üst liglere yükselme umudunu koruyor.

Boluspor, play-off için son üç haftaya odaklandı!

Rakiplerle nefes kesen puan mücadelesi

Boluspor, kendisiyle aynı puana sahip olan 8. sıradaki Gençlerbirliği ve 7. sıradaki Teksüt Bandırmaspor ile sıkı bir puan mücadelesi içerisinde. Ayrıca, 52 puanla 6. sırada bulunan Kocaelispor ve 5. sıradaki Bodrum FK, 54 puanla 4. sıradaki Sakaryaspor ve 55 puanlı 3. sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile de play-off için çekişme devam ediyor.

Boluspor, play-off için son üç haftaya odaklandı!

Boluspor'un zorlu üç haftası

Son üç haftaya girilirken Boluspor, ilk olarak ligden düşmesi kesinleşen Altay'ı evinde ağırlayacak. Bu maçı kazanarak play-off iddialarını pekiştirmeyi amaçlayan Bolu temsilcisi, daha sonra kümede kalmaya çalışan Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sezonun 33. haftasında ise, play-off yarışında direkt üst sıraları zorlamayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK ile kritik bir maç yapacak.

Boluspor, play-off için son üç haftaya odaklandı!

Geçmişten günümüze Boluspor'un serüveni

Boluspor, 1988-1992 yılları arasında Süper Lig'de mücadele etmiş ve 2007-2008 sezonundan bu yana kesintisiz olarak 1. Lig'de yer almaktadır. Daha önce 2008-2009, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında play-off yarı final maçlarına çıkmasına rağmen üst lige yükselme başarısını gösteremeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon son üç haftada maksimum puan alarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Boluspor, play-off için son üç haftaya odaklandı!

# Boluspor, sezon, Gençlerbirliği

27 Nis 2024 - 11:30 Bolu- Spor

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