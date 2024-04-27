Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba Trendyol 1. Lig’de zirveye oturdu!

Trendyol 1. Lig'de fırtınalar estiren Boluspor'un başarılı kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, bu sezon sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde tüm maçlarda forma giyen tek kaleci olan Akbaba, istikrarı ve yetenekleriyle Boluspor'un kalesini sağlam bir kale gibi savundu.

Çağlar Şahin Akbaba'nın istikrarlı yükselişi

Bu sezon Boluspor adına 31 maçta tam 90 dakika sahada kalan Çağlar Şahin Akbaba, takımının en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Toplamda 2790 dakika süre alan tecrübeli kaleci, bu süre zarfında kalesinde yalnızca 31 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapatarak takımına büyük katkı sağladı. Performansıyla öne çıkan 29 yaşındaki kaleci, Boluspor'un defans hattının güven veren ismi haline geldi.

Çağlar Şahin Akbaba'nın kariyer yolculuğu

Futbol kariyerine genç yaşlarda atılan Çağlar Şahin Akbaba, Bucaspor, Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Gaziantep FK ve şimdiki takımı Boluspor'da önemli başarılara imza attı. Her geçen gün performansını artıran Akbaba, tecrübesi ve yetenekleriyle gelecek sezonlar için de büyük umut vaat ediyor.

Çağlar Şahin Akbaba ve Boluspor

Çağlar Şahin Akbaba'nın kalesinde gösterdiği üstün performans, Boluspor'un ligdeki yerini sağlamlaştırmada kilit rol oynuyor. Kaleci, önümüzdeki sezonlar için de takımının güvenilir ismi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Boluspor taraftarları, Akbaba'nın eldivenlerine emanet ettikleri kalelerini güvende hissediyor ve başarıdan başarıya koşacaklarını umut ediyorlar.

Akbaba’nın Süper Lig hedefi

Boluspor'un Süper Lig’de formasını terletmek isteyen Çağlar Şahin Akbaba, "Yıllardır bu ligdeler. O yüzden ilk hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu sene nasip olur inşallah. Ondan sonraki hedefim, inşallah Süper Lig'de Boluspor'un kalesini koruyup, Süper Lig kalecisi olduğumu göstermek. Orada da Boluspor'un kalesini korumaya devam etmek istiyorum." dedi.