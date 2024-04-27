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Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor ile Altay, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın 51. randevusunda, Boluspor play-off hedefine ulaşma peşindeyken, Altay ise ligde kalma mücadelesinde zorlu bir sınav veriyor.

Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda mask
Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda
Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşmaya davet ediyor. Boluspor, yarın saat 16.00'da kendi evinde, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak. İki takım arasındaki bu mücadele, ligdeki 51. randevuları olacak.

Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda

Tarihte yarım yüzyılı aşkın rekabet

Bugüne kadar 50 kez karşı karşıya gelen Boluspor ve Altay, oldukça çekişmeli maçlara imza atmışlar. Boluspor bu maçlardan 18'ini kazanırken, Altay 14 galibiyet elde etti. Geriye kalan 18 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki son karşılaşma ise İzmir'de oynanmış ve Boluspor sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda

Altay'ın zorlu sezonu

Altay için zorlu geçen bu sezon, teknik direktör değişiklikleriyle dolu oldu. Tuna Üzümcü ile başlayan sezon, pek çok değişiklikle devam etti ve şu an takım, Cüneyt Biçer yönetiminde mücadelesini sürdürüyor. Biçer, takımın başında çıktığı 11 maçta sadece bir galibiyet alarak zor günler geçiren Altay'ı yönetiyor.

Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda

Boluspor'un istikrarlı yükselişi

Ev sahibi Boluspor ise, Yalçın Koşukavak liderliğinde ligde istikrarlı bir performans sergiliyor. Koşukavak'ın yönetiminde 31 maçta 15 galibiyet alan Boluspor, play-off hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Kırmızı beyazlı ekip, bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda

Maçın kritik noktaları

Bu kritik mücadelede, Boluspor'un ofansif stratejileri ve Altay'ın savunma taktikleri maçın kaderini belirleyecek ana faktörler olacak. İki takımın da bu sezonki performansı göz önünde bulundurulduğında, Boluspor favori olarak görünse de, futbolun sürprizlere açık doğası bu tür maçları her zaman ilginç kılar.

Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda

Ozan Ergün düdük çalacak

Bolu’da oynanacak maçta hakem Ozan Ergün, düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ile Ferhat Çalar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.

Boluspor ve Altay'ın yarım asırlık rekabetin 51. randevusunda

# Boluspor, sezon, Yalçın Koşukavak, Atatürk

27 Nis 2024 - 12:30 Bolu- Spor

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