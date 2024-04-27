Boluspor’da Hüsamettin Yener ve Yalçın Koşukavak eski takımlarına rakip olacak

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında gerçekleşecek olan Boluspor ile Altay arasındaki mücadele, sadece saha içindeki rekabetiyle değil, saha dışında yarattığı duygusal hikayelerle de dikkat çekiyor. İzmir kökenli olan ve yıllarca Altay'da forma giyen önemli isimler, bu kez rakip olarak karşı karşıya gelecekler.

Yalçın Koşukavak Altay'a karşı

Boluspor'un İzmirli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, futbolculuk kariyerinde ve teknik direktörlük geçmişinde önemli bir yere sahip olan Altay'a karşı sahaya çıkacak. Koşukavak, 2019/2020 sezonlarında Altay'ın teknik direktörlüğünü yapmış ve bu süre zarfında takımına 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 1.92 puan ortalaması kazandırmıştı. Şimdi ise Boluspor ile 31 maçta 15 galibiyet elde ederek, maç başına 1.65 puan ortalaması ile tecrübesini konuşturuyor.

Yıllarca Altay’a hizmet etmişti

Boluspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Hüsamettin Yener de benzer bir duygusal bağla Altay'a karşı maça çıkacak. Altay alt yapısından yetişen Yener profesyonel kariyerinde, 2011 - 2020 yılları arasında Altay ile 161 maça çıkarak 26 gol atıp 7 asist yapmıştı. Toplamda 10.064 dakika sahada kalan Yener, eski takımına karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Eski takımlarına karşı rakip olacaklar

Futbol dünyasında sıkça rastlanan bu tür rekabetler, hem futbolcular hem de teknik direktörler için duygusal anlar yaşatıyor. Boluspor ve Altay arasındaki bu karşılaşma, eski anıların yeni başarılarla harmanlandığı bir sahne olacak. Yalçın Koşukavak ve Hüsamettin Yener gibi isimlerin eski takımlarına karşı sahaya çıksalar da işlerini profesyonel bir şekilde yapacaklar.

Ligde dikkat çeken mücadele

Altay ve Boluspor arasındaki bu karşılaşma, ligin son haftalarında kritik puanlar için mücadele eden takımların da kaderini etkileyebilir. Boluspor için kritik öneme sahip bu maç, lig sıralamasında önemli değişikliklere yol açabilir.