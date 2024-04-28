Havalar ısındı, çayır çimen geziyorlar

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde uzun yıllardır çobanlık yapan 63 yaşındaki Necati Meşe, havaların ısınmasıyla birlikte mera alanlarında küçükbaş hayvanları otlatmaya başladı. Okuma-yazma bilmeyen ve hayatının büyük kısmını mera alanlarında geçiren Necati Meşe, çobanlıktan kazandığı paranın 15 bin lira civarında olduğunu söyledi. Hayvan sahibinin yemek masraflarını karşıladığını belirten Meşe, “Maaşım taş çatlasa 15 bin lira” dedi.
Çobanlık işinin zor olduğunu söyleyen Necati Meşe, “Çobanlık işi zor. 10 yıldır şuan köyden birinin koyunlarına bakıyorum. Okuma-yazma bilmiyorum. Uzun yıllardır çobanlık yapıyorum. Sabahları uyandığımda, ineklere yem yapıyorum, koyunların sularını doldurarak yonca döküyorum. Ondan sonra da koyunları alıp otlağa çıkıyorum. Haziran ayında yaylaya çıkaracağız. Maaşım taş çatlasa 15 bin lira” diye konuştu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.