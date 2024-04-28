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Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti!

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Boluspor, İzmir temsilcisi Altınordu'yu mağlup ederek kümede kaldı. Dramatik maçta Boluspor, kritik anlarda attığı gollerle galibiyeti elde etti ve rakibini Play-Off dışına itti.

Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti! mask
Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti!
Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti!
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Boluspor U19 Akademi takımı, U19 Elit Akademi Ligi'nin son haftalarında mücadeleci bir performans sergileyerek kümede kalma başarısı gösterdi. Bu kritik süreçte, Boluspor'un grupta iddialı takımlardan biri olan İzmir temsilcisi Altınordu’yu mağlup etmesi, hem Boluspor için hem de lig için dönüm noktası oldu. Boluspor, bu galibiyetle ligde kalmayı garantilerken, rakibi Altınordu’yu ise Play-Off dışına itti.

Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti!

Boluspor'dan kritik gol

Cumartesi günü, yoğun taraftar desteği altında oynanan maçın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti. İlk 45 dakikanın uzatma anlarında Boluspor, Altınordu karşısında önemli bir golle öne geçti. Sağ kanattan geliştirilen atak sonucu ceza sahası yayına yapılan ortayı Harun gelişine vurarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın gidişatını belirleyen kritik anlardan biri oldu.

Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti!

Altınordu'dan cevap gecikmedi

Altınordu AŞ, ikinci yarının hemen başında skoru 1-1'e getirerek maça dengeyi getirdi. Her iki takımın da şiddetle puana ihtiyacı olduğu bu kritik maçta, mücadele dozu hiç düşmedi. Boluspor, 60. dakikada kazandığı penaltı atışını Murat Elmacı'nın başarılı bir vuruşla golle sonuçlandırmasıyla tekrar öne geçti: 2-1.

Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti!

Maçta eşitlik sağlandı

Altınordu'nun elit ligde Play-Off oynayabilme umutları devam ederken, 72. dakikada bulduğu beraberlik golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Ancak Boluspor, iki defa öne geçmesine rağmen oyun disiplininden ödün vermedi ve mücadelesini sürdürdü.

Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti!

Boluspor'un zafer golü

Maçın sonlarına doğru Boluspor, 82. dakikada Birol Çavuşoğlu'nun attığı golle bir kez daha öne geçti ve skoru 3-2'ye taşıdı. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen ve Boluspor'u ligde tutan kritik bir andı.

Boluspor, Altınordu’yu ezdi geçti!

Boluspor'un kalıcı başarısı

Maç sonucu, Boluspor'un ligde kalmasını ve kritik üç puanı kazanmasını sağladı. Boluspor bu galibiyetle bir kez daha güçlü karakterini ve takım ruhunu sergilemiş oldu.

# Boluspor, durumu

28 Nis 2024 - 12:35 Bolu- Spor

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