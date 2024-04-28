İş adamını gasp eden şüpheli yakalandı

Olay, 22 Mart günü sabah saat 07.30 sıralarında Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşamkent Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen iş insanını silahla tehdit ederek Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan, bin 80 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL para gasp etti. Olay yerinden kaçan 4 şüpheli polis ekiplerinin 46 farklı noktadan 360 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi neticesinde İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Silahlı yağma’ suçundan tutuklandı.



Olayın ardından devam eden soruşturma çerçevesinde iş insanını gasp eden çetenin liderliğini yaptığı tespit edilen M.Ş.A.’nin(42) yakalanması için çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen M.Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.