Tıra çarpan otomobil paramparça oldu

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 34 GAH 375 otomobil, aynı mevkide seyreden Şuayip A. yönetimindeki 34 GE 9504 tırın dorsesine çarptı. Soda taşıyan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.