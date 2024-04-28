28 Nis 2024 - 12:49 - Güncel

Bolu Dağını sis kapladı, göz gözü görmüyor!

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu. Güzergahın geneline hakim olan sağanağa Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de eşlik etti. Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.