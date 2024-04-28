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Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da açıkladı: “Dünya şampiyonu olmak istiyoruz”

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Bolu’ya yapımı tamamlanan Bilardo salonunun açılışına katılan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 2024 yılında elde edilen başarıları ve hedeflerini açıkladı. Bilardo sporunda dünya kupası ve artistik şampiyonluk hedefleyen Türkiye, yeni tesisler ve rekorlarla adından söz ettiriyor.

Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da açıkladı: “Dünya şampiyonu olmak istiyoruz” mask
Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da açıkladı: “Dünya şampiyonu olmak istiyoruz”
Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da açıkladı: “Dünya şampiyonu olmak istiyoruz”
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Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bolu’da yapımı tamamlanan Karaçayır Spor Kompleksi'nde yer alan yeni bilardo salonunun açılışına katıldı. Bolu'ya özel bir ziyaret gerçekleştiren Ercan, federasyonun 2024 yılına hızlı bir giriş yaptığını ve ilk üç ayda ona yakın madalya kazanarak büyük başarılar elde ettiklerini belirtti. Ercan, "Önümüzde Dünya Kupası ve Dünya Artistik Şampiyonası gibi büyük hedefler var. Geçtiğimiz yılki madalya sayımızı geçmeyi hedefliyoruz," dedi.

Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da açıkladı: “Dünya şampiyonu olmak istiyoruz”

Türkiye'de bilardo sporunun büyümesi

Son on yılda Türkiye'de bilardo sporunun kayda değer bir gelişme gösterdiğini söyleyen Ercan, bu spor dalında dünya çapında tanınan büyük federasyonlardan biri haline geldiklerini ifade etti. 2016 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda kırılan dünya rekoru, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Ercan, bu başarının sadece teknik ve taktik gelişim değil, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile mümkün olduğunu vurguladı.

Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da açıkladı: “Dünya şampiyonu olmak istiyoruz”

Uluslararası alanda Türkiye'nin yükselişi

Başkan Ercan, Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği uluslararası turnuvalarla bilardo sporunda önemli bir merkez haline geldiğini belirtti. Ankara'daki dünya standartlarındaki tesisler sayesinde, her sene düzenlenen dünya kupaları ve Avrupa şampiyonalarıyla Türkiye'nin bilardo organizasyonlarında dünyada öncü bir konuma yükseldiğini söyledi. "Hiçbir ülkede olmayan imkanlara sahibiz," diyerek tesisleşme çalışmalarına değinen Ercan, her ilde yeni projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan Bolu’da açıkladı: “Dünya şampiyonu olmak istiyoruz”

Gençlere yatırım ve gelecek planları

Federasyonun genç sporculara verdiği önemi de dile getiren Ercan, gençlerin uluslararası alanda elde ettikleri başarıların, Türkiye'nin bilardo sporundaki geleceğini şekillendirdiğini belirtti. 2024 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak adına, federasyon olarak daha fazla yatırım yapılacağını ve uluslararası başarıların daha da artırılacağını ifade etti.

# Türkiye, VAR

28 Nis 2024 - 13:05 Bolu- Spor

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