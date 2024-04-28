Bolu ve Düzce'de üç bant bilardo heyecanı başladı

Bolu ve Düzce illerinden 48 lisanslı bilardocunun katıldığı üç bant bilardo turnuvası, büyük bir heyecanla başladı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bolu Bilardo İl Temsilciliği'nin düzenlediği turnuva, Karaçayır Spor Kompleksi'ndeki yeni bilardo salonunda gerçekleşiyor.

Turnuva üç gün sürecek

Üç gün sürecek olan turnuvada, sporcular kıyasıya bir rekabet içinde mücadele edecekler. Turnuva sonunda başarılı olan sporculara ödül ve madalyaları bir törenle verilecek. Turnuvaya Bolu ve Düzce'den katılan sporcular, bölgesel düzeydeki bu önemli etkinlikte yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Avrupa standartlarında yeni salon

Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar, yeni açılan salonun Avrupa standartlarında olduğunu belirtti. Salonun dört adet üç bant ve iki adet pul masası ile donatıldığını ifade eden Uçar, tesisin tüm ekipmanlarının profesyonel düzeyde olduğunu vurguladı. Önceki yıllarda özel salonlarda kısıtlı imkanlarla düzenlenen turnuvaların aksine, bu yeni tesis sayesinde çok daha iyi koşullarda etkinlikler düzenlenebileceğini söyledi.

Bolu ve Düzce'nin bilardo gururu

Bolu ve Düzce, bu yeni tesis ve düzenlenen bölge turnuvası ile bilardo sporunda önemli bir merkez haline gelmeye başladı. Bölge turnuvası, her iki ilin de spor alanında yükselen profiline katkı sağlamakta ve genç sporculara ilham kaynağı olmaktadır. Turnuvanın, bölge gençliğinin sporla iç içe bir yaşam sürdürmesine olanak tanıdığı ve gençlerin bu sayede sosyal becerilerini geliştirdikleri belirtiliyor.