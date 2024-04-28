- Spor

Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye İzcilik Federasyonu liderliğinde düzenlenen "Dedeciğim Ben Geldim Çanakkale Milli Bilinç Kampı"na Bolu'dan yoğun katılım sağlandı. İzciler, liderler ve vatandaşlar, milli bilinç yürüyüşü ile anma etkinliğinde buluştu.

Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı mask
Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı
Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ulusal bilinci pekiştirmeyi amaçlayan "Dedeciğim Ben Geldim Çanakkale Milli Bilinç Kampı", bu yıl da Bolu'dan yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Bolu İl Temsilciliği'nin liderliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün desteğiyle düzenlenen etkinlik, Bolu Valiliği önünden başlayarak Şehitler Mezarlığı'na uzanan 57. Alay Milli Bilinç Yürüyüşü ile zirveye ulaştı.

Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı

Milli bilinç ve beraberlik adımları

İzciler, izci liderleri, veliler ve vatandaşlar, Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Doç. Dr. Ayhan Çetinkaya, İl Müdürü Emrullah Güler ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın da katılımlarıyla gerçekleşen yürüyüşte, Çanakkale ruhunu yeniden yaşadı. Katılımcılar, geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe umutla bakmanın ve milli değerleri yaşatmanın önemini vurguladılar.

Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı

Anma ve bilinçlenme

Yürüyüş, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemine vurgu yaparken, genç nesillerin bu tarihi olayların bilincine varmasını sağlama amacı taşıyor. Organizasyon, izcilik faaliyetleri aracılığıyla gençlere milli tarih bilinci aşılamayı ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı

Toplumsal katılım ve destek

Etkinlik, Bolu'da toplumsal katılımın ve beraberliğin güçlü bir örneğini sergiledi. İzciler ve aileleri, milli bilinç temalı bu anlamlı yürüyüşe katılarak, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkıda bulundular. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve resmi kurumların etkinliklere verdiği destek, toplumun her kesiminin bu tür anma ve bilinçlendirme faaliyetlerine olan ilgisini ve önemini pekiştirdi.

Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı

Milli tarihimize saygı ve anlayış

Bu etkinlik, Türkiye İzcilik Federasyonu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen milli bilinç kamplarının önemli bir parçası olarak, gençlerin tarihi değerleri özümsemelerine ve milli birlik ruhunu içselleştirmelerine olanak tanıyor. Çanakkale ruhunun her yıl yeniden canlandırılması, milli tarihimize olan saygıyı ve anlayışı derinleştiriyor.

Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı

# Türkiye, Türk, destek, Bolu Valiliği

28 Nis 2024 - 14:14 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL