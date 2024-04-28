Çanakkale ruhu Bolu'da canlandı

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ulusal bilinci pekiştirmeyi amaçlayan "Dedeciğim Ben Geldim Çanakkale Milli Bilinç Kampı", bu yıl da Bolu'dan yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Bolu İl Temsilciliği'nin liderliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün desteğiyle düzenlenen etkinlik, Bolu Valiliği önünden başlayarak Şehitler Mezarlığı'na uzanan 57. Alay Milli Bilinç Yürüyüşü ile zirveye ulaştı.

Milli bilinç ve beraberlik adımları

İzciler, izci liderleri, veliler ve vatandaşlar, Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Doç. Dr. Ayhan Çetinkaya, İl Müdürü Emrullah Güler ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın da katılımlarıyla gerçekleşen yürüyüşte, Çanakkale ruhunu yeniden yaşadı. Katılımcılar, geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe umutla bakmanın ve milli değerleri yaşatmanın önemini vurguladılar.

Anma ve bilinçlenme

Yürüyüş, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemine vurgu yaparken, genç nesillerin bu tarihi olayların bilincine varmasını sağlama amacı taşıyor. Organizasyon, izcilik faaliyetleri aracılığıyla gençlere milli tarih bilinci aşılamayı ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Toplumsal katılım ve destek

Etkinlik, Bolu'da toplumsal katılımın ve beraberliğin güçlü bir örneğini sergiledi. İzciler ve aileleri, milli bilinç temalı bu anlamlı yürüyüşe katılarak, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkıda bulundular. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve resmi kurumların etkinliklere verdiği destek, toplumun her kesiminin bu tür anma ve bilinçlendirme faaliyetlerine olan ilgisini ve önemini pekiştirdi.

Milli tarihimize saygı ve anlayış

Bu etkinlik, Türkiye İzcilik Federasyonu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen milli bilinç kamplarının önemli bir parçası olarak, gençlerin tarihi değerleri özümsemelerine ve milli birlik ruhunu içselleştirmelerine olanak tanıyor. Çanakkale ruhunun her yıl yeniden canlandırılması, milli tarihimize olan saygıyı ve anlayışı derinleştiriyor.