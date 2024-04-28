Aladağ’da orman ürünleri üretimi ve pazarlaması için kapsamlı eğitim programı düzenlendi

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, orman emvali üretimi, satış ve pazarlama konularında yoğunlaşarak, üretimde standardizasyon eğitimi gerçekleştirdi. Aladağ Eğitim Merkezi Şefliğinde yapılan bu eğitim, bölgedeki orman ürünlerinin etkin yönetimi ve pazarlanması açısından büyük önem taşıyor…

Eğitimin Amaçları ve Katılımcılar

Eğitim, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan orman işletme müdürleri, yardımcıları, şefler, mühendisler, muhafaza memurları ve üretim işçilerini kapsayacak şekilde düzenlendi. Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen’in başkanlığında gerçekleşen bu etkinlik, katılımcıların orman ürünleri üretimindeki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefledi.

İlk gün eğitim içerikleri ve uygulamalar

Eğitimin ilk bölümü Aladağ Orman İşletme Şefliği 75 numaralı bakım bölmesinde yapıldı. Bu kısımda, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı İş Kanunu'na göre uyulması gereken güvenlik önlemleri ve ağaçların nasıl boylanacağı gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca, yakacak odun, ibreli lif yonga ve ibreli kabuklu kağıtlık odun üretimi gibi özel konularda bilgiler verildi.

Pratik uygulamalar ve teknik demontrasyonlar

Eğitimin uygulamalı bölümünde, katılımcılara doğru ağaç kesme teknikleri canlı olarak gösterildi. Bu pratik uygulamalar, katılımcıların teorik bilgilerini sahada nasıl uygulayacaklarını görmeleri açısından büyük önem taşıdı. Mühendisler ve deneyimli işletme şefleri tarafından yapılan gösterimler, katılımcıların iş güvenliği ve verimlilik açısından farkındalıklarını artırdı.

Değerlendirme ve tatbikat

Eğitimin ikinci gününde, Ortakırac Orman Emvali Deposu’nda yapılan doğru ve yanlış uygulamaların değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Bu değerlendirme, katılımcıların eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmeleri için önemli bir fırsat sundu.

Eğitimin önemi ve beklenen etkiler

Bu tür eğitimler, Aladağ bölgesinde orman emvali üretiminin standartlarını yükseltmeyi, iş güvenliği bilincini artırmayı ve pazarlama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sonrasında, bölgedeki orman ürünleri daha etkin bir şekilde yönetilecek ve pazarlanabilecek.

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak bölgedeki orman yönetimini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu tür eğitimler, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir orman yönetimi için büyük önem taşımaktadır.