- Güncel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son dönemde sığınmacı ve göçmenlere yönelik söylem ve uygulamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İnsan hakları örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Özcan'ın politikalarını ırkçı ve ayrımcı olarak nitelendirerek peş peşe suç duyurusunda bulunuyorlar.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göçmen ve sığınmacılara yönelik ayrımcı politikaları nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya. İnsan hakları dernekleri ve STK'lar suç duyurusunda bulunarak, toplumsal barışı tehdit eden bu tutumu kınadı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu

Göçmen karşıtı söylemler hukuki süreçleri tetikliyorBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, özellikle yabancı öğrenciler ve sığınmacılara yönelik ayrımcı tutumu, insan hakları derneklerinin ve aktivist gruplarının tepkisini çekti. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır Platformu, Özcan'ın göçmen ve sığınmacılara dair ayrımcı politikalarını kınayan bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında suçlamalar gündeme geldiBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu

İHD Başkanı Gülseren Yoleri tarafından okunan basın açıklamasında, Tanju Özcan'ın söylem ve uygulamalarının toplumsal barışı tehdit ettiği ve yabancı düşmanlığını körüklediği vurgulandı. Yoleri, Özcan'ın yabancı öğrenciler başta olmak üzere göçmenlere karşı ötekileştirici bir dil kullandığını ve yerel hizmetlerde ayrımcı politikalar uyguladığını belirtti.

Hukuki süreçler ve CHP'ye çağrıBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu

Gülseren Yoleri'nin ifadelerine göre, İHD ve diğer sivil toplum kuruluşları, Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlattı. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP), Özcan'ın partinin genel politikalarıyla çelişen davranışları nedeniyle disiplin işlemi uygulaması için çağrıda bulunuldu.

Tanju Özcan'ın tutumu ve toplumsal etkileriBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu

Bolu'da artan yabancı öğrenci sayısı ve bu öğrencilere yönelik yapılan ayrımcılık, yerel ve ulusal basında geniş yer buldu. Tanju Özcan'ın bu konudaki tutumu, şehirdeki sosyal dinamikleri olumsuz yönde etkileyerek, toplumsal gerilimlere neden oluyor.

Bolu'da ırkçılıkla mücadele ve geleceğe bakış

Bolu'daki bu gelişmeler, Türkiye'de ırkçılıkla mücadele konusunda daha geniş çaplı bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Sivil toplum kuruluşları, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede daha etkin yasalar ve politikaların hayata geçirilmesinin önemini vurguluyor.

Bolu'da toplumsal uyum ve barışa doğru

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a suç duyurusu

Yabancı öğrenciler ve göçmenlerin toplumsal uyumu, Bolu ve Türkiye genelinde önemli bir mesele. Bu bağlamda, yerel yöneticilerin ve politika yapıcıların, toplumsal uyumu teşvik eden ve ayrımcılığı engelleyen yaklaşımları benimsemeleri gerekiyor.

# Türkiye, belediye, bolu belediye başkanı

28 Nis 2024 - 19:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL