Bolu Türk Sağlık-Sen'in Başkanı Furkan Özübek'ten önemli açıklamalar

Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, basın toplantısında idarecilerin sendikacılık süreçlerine müdahale ettiklerini ve sağlık çalışanları üzerinde baskı kurduklarını iddia etti. Bolu'da sağlık hizmetlerinin tarafsız ve adil yönetilmesi için çağrıda bulundu.

İdarecilerin sendika baskısı ve suç işleme iddiaları

Özübek, bazı devlet hastanelerinde idarecilerin görevlerini kötüye kullandıklarını, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaşananları örnek göstererek bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Sağlık bakım hizmetleri müdürünün makam odasını "sendika ikna odası" olarak kullandığı ve bazı müdür yardımcılarının ise açıkça suç işlediği iddia edildi.

Yönetim zafiyeti ve sendikacılık üzerine baskılar

Bolu'nun önde gelen hastanelerinden birinde başhekim atanmaması nedeniyle yaşanan yönetim zafiyetinin, idareciler tarafından fırsata çevrildiğini belirten Özübek, bu durumun çalışanlar üzerinde olumsuz baskılara yol açtığını söyledi. İdarecilerin, sendikacılığı kendi çıkarları için kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Sendikacılık etiği ve yöneticilerin sorumlulukları

Özübek, yöneticilerin işlerini doğru yapmaları ve sendikacılığı işlerine karıştırmamaları gerektiğini dile getirdi. Sendikal faaliyetlerin, etik bir çerçevede yürütülmesinin önemine değinerek, yöneticilerin bu konudaki sorumluluklarını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarına çağrı ve destek mesajı

Türk Sağlık-Sen'in Bolu Şube Başkanı, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına açıkça destek vererek, idarecilerin baskılarına karşı durmaları için cesaretlendirdi. Çalışanlara, karşılaştıkları zorluklara karşı koymaları ve haklarını savunmaları konusunda güvence verdi.

Yeni İl Sağlık Müdürüyle işbirliği

Yeni atanan İl sağlık müdürüyle yapılan görüşmelerde, mevcut sorunların ele alındığı ve Bolu'da adil, tarafsız bir yönetimin sağlanması için çaba gösterildiği belirtildi. Özübek, bu tür olumlu yönetim anlayışının desteklenmesi gerektiğini ve tüm sağlık kurumlarında benzer bir düzenin oluşturulmasını umduğunu ifade etti.