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Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi

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Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanı Mustafa Yağcı, son dönemde restoran ve kafelerde yapılan Katma Değer Vergisi (KDV) artışlarını sert bir dille eleştirdi. Basın açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemesinin ekonomik dengeleri daha da bozacağını vurguladı.

Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi mask
Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi
Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi
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Bolu'da BTP İl Başkanı Mustafa Yağcı, lokanta ve kafelerdeki KDV artışlarını eleştirdi. Vergi artışlarının ekonomiye etkilerini ve yanlış politikaları gündeme getirerek, adil bir vergi sistemi için Milli Ekonomi Modeli'nin önemini vurguladı.

Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi

KDV artışının ekonomiye etkileri

Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi

Mustafa Yağcı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KDV düzenlemelerine göre, lokanta ve kafelerde uygulanan KDV oranlarının artırılmasına tepki gösterdi. Özellikle, yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV'nin ise yüzde 20'ye çıkarılmasını eleştiren Yağcı, bu artışların ekonomiyi düzeltme iddiasının gerçekçi olmadığını savundu.

Yanlış ekonomi politikaları ve enflasyonla mücadele

Bolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi

BTP İl Başkanı, yapılan vergi artışlarının enflasyonla mücadelede yanlış bir yol izlendiğinin kanıtı olduğunu belirtti. Mustafa Yağcı, mevcut enflasyonun maliyet kaynaklı olduğunu ve iç talebi kısmak yerine, talebi artıracak önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Sosyal devlet projeleri aracılığıyla halkın alım gücünün desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Lokanta ve kafe esnafına darbeBolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi

Yapılan düzenlemelerin, özellikle küçük işletmeler üzerinde yıkıcı bir etki yaratacağını belirten Yağcı, lokanta ve kafe esnafının bu yeni vergi oranlarıyla adeta yok edilmek istendiğini ifade etti. Bu durumun, insanların sosyal yaşam kalitelerini de doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Vergi adaletsizliği ve sosyal hayatın baskılanması

Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı, vergi sistemini daha adil ve mantıklı bir şekilde düzenlemenin şart olduğunu belirtti. Ayrıca, halkın sosyal hayatının tamamen bitirilmesi gibi bir amacın olup olmadığını sorgulayarak, insanların basit sosyal aktivitelerden dahi mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Milli ekonomi modeli ve yerel yönetimlerBolu'da Bağımsız Türkiye Partisi KDV artışlarına tepki gösterdi

Mustafa Yağcı, yerel yönetimlerdeki borçların ve harcamaların şeffaf bir şekilde halka açıklanması gerektiğini belirtti. Milli Ekonomi Modeli'nin, vergi sisteminin adil bir şekilde düzenlenmesinde kritik rol oynayacağını ve ekonominin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ekonomik uyanış ve yerel seçim sonuçları

Son yerel seçim sonuçlarının, halkın ekonominin kötüye gittiği yönünde bir uyanış yaşadığını gösterdiğini belirten Yağcı, bu durumun hükümete ciddi bir mesaj olduğunu ifade etti.

# Yaşam, Türkiye, vergi, gelir

28 Nis 2024 - 22:00 - Güncel

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