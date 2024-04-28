Bolu'da gökyüzü kızıla büründü: Toz taşınımı sonrası nadir doğa olayı

Bolu'da Şaşırtıcı Doğa Olayı

Bolu, dün akşam saatlerinde sıra dışı bir doğa olayına sahne oldu. Kum fırtınasının ardından gökyüzü aniden kırmızıya büründü, bu durum hem şaşkınlık yarattı hem de büyük ilgi gördü. Toz taşınımının ardından gelen kızıl gökyüzü vatandaşları tedirgin etti.

Toz Taşınımının Ardından Gelen Kızıl Gökyüzü

Uzun süren bir toz taşınımının ardından, gökyüzü kızıla dönüşerek Bolu halkını endişelendirdi. Gökyüzünün neden bu kadar kırmızı olduğunu merak eden vatandaşlar, bu nadir doğa olayını büyük bir dikkatle izledi. Sosyal medyada birçok fotoğraf ve video yayınlayan vatandaşlar durumu sorguladı.

Bolu Halkının Tepkileri

Bolu'da yaşayan 75 yaşındaki Gülşen Olutürk, "Hayatımda ilk kez gökyüzünün bu kadar farklı bir renkte olduğunu gördüm. Sebebi ne olabilir bilmiyorum ama endişelendim, umarım kötü bir şeyin habercisi değildir," diye konuştu. Diğer bir Bolu sakini Hasan Yıldırımkurt ise, "Bu olayı sadece toz taşnımı olarak açıklamak zor. İnşallah daha büyük doğal afetlerin işareti değildir" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Uzmanlardan Açıklamalar

Uzmanlar ise, gökyüzünün kızıla dönmesinin, Güneş ışığının atmosferdeki toz parçacıkları tarafından farklı bir şekilde saçılmasından kaynaklandığını belirtiyorlar. Normalde mavi ve mor ışık dalgalarının küçük olması sebebiyle daha fazla saçıldığını ve gökyüzünün mavi görünmesine neden olduğunu açıklayan uzmanlar, toz taşınımı sırasında atmosfere eklenen büyük toz parçacıklarının kırmızı ve turuncu ışığı saçtığını, bu yüzden gökyüzünün bu renkleri aldığını ifade ediyorlar.

Akşam ve Sabah Saatlerinde Gözlenen Etkiler

Özellikle Güneş batarken veya doğarken, ışığın atmosferde daha uzun bir mesafe kat etmesi gerektiği için, toz taşınımı sonrası gökyüzünde kırmızı ve turuncu tonlarının hakim olması daha muhtemel hale geliyor. Uzmanlar, bu etkinin toz taşınımıyla daha belirgin hale geldiğini ve nadiren bu kadar yoğun bir kırmızı tonunun gözlemlenebildiğini belirtiyorlar.