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Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

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Bolu Veteriner Hekimler Odası, Türkiye'deki sokak hayvanları sorununu ele alarak, evcil hayvanlara çip takılmasını zorunlu kılan mevzuatın süresinin uzatılması gerektiğini vurguladı. Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok tarafından dile getirilen bu çağrı, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle gündeme geldi…

Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı mask
Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı
Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı
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Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, çip takma süresinin uzatılması ve sokak hayvanları için kısırlaştırma ile doğal yaşam alanlarının belirlenmesi çağrısında bulundu. Eğitim ve istihdam sorunlarına dikkat çeken hekimler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Çip uygulaması ve sokak hayvanlarına etkisiBolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, çip takma zorunluluğunun insanları mağdur ettiğini ve bazı ev sahiplerinin bu yüzden hayvanlarını sokağa terk etmeye başladığını belirtti. Ok, bu durumun çözümü için çip uygulaması süresinin uzatılması gerektiğine dikkat çekti.

Kısırlaştırma ve doğal yaşam alanlarıBolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Mehmet Ok ayrıca, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının ve doğal yaşam alanlarının belirlenmesinin aciliyetini vurguladı. Bu adımların, sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Eğitim sorunları ve istihdam kriziBolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Bolu Veteriner Hekimler Odası, veterinerlik eğitiminin niteliğinin düşmesi ve plansız fakülte artışlarının mezunların iş bulma sorunlarını artırdığını ifade etti. Her yıl 3 binin üzerinde genç veterinerin iş bulma konusunda zorluk yaşadığı, bu durumun mesleki eğitim kalitesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden açılması gerekliliğiBolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Veteriner hekimler, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden açılmasının, sektörel düzenlemeler ve politikaların daha etkin yönetilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdiler. Bu yapının yeniden kurulması, sektördeki birçok probleme çözüm getirebilir.

Çalışma koşulları ve şiddetBolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Veteriner hekimlerin çalışma koşullarının giderek zorlaştığı, belediyelerde ve özel sektörde yaşanan mobbing ile psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarının arttığına dikkat çekildi. Ayrıca, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında bırakılmasının, bu meslek grubunun karşılaştığı riskleri artırdığı vurgulandı.

Gelecek perspektifi ve uluslararası göçBolu'da veteriner hekimlerin çağrısı

Yüksek kaliteli eğitim ve iş olanaklarının yetersizliği nedeniyle birçok genç veteriner hekimin yurt dışına göç etmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu durum, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını kaybetmesine neden olmakta ve sektörün geleceği için ciddi endişeler doğurmakta.

# Yaşam, eğitim, Türkiye

29 Nis 2024 - 00:00 - Güncel

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