Ormancılara yönelik Afet Farkındalık ve Bilgilendirme toplantısı yapıldı

AFAD Gönüllülük Sistemi Tanıtımı ve Eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet yönetimi konusunda bilinç ve kapasiteleri artırmak amacıyla çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılardan biri de özellikle ormancılar için organize edilmiş olup, AFAD Gönüllülük Sistemi'nin faaliyetleri, katılım süreçleri ve eğitim olanakları hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmuştur.

Afet yönetiminde gönüllülüğün önemi

Afetler, öngörülemeyen ve kaçınılmaz durumlar olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle, afet yönetiminin her aşamasında etkili bir müdahale ve yönetim süreci için gönüllüler büyük önem taşımaktadır. Toplantıda, gönüllülerin afet yönetimi süreçlerine nasıl dahil olabilecekleri ve bu süreçlerde nasıl etkin rol alabilecekleri üzerinde durulmuştur.

Eğitimlerle kapasite artışı

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, gönüllülerin eğitim yoluyla sahip oldukları kapasiteleri nasıl artırabilecekleri oldu. AFAD Eğitim Şube Müdürü Ömer Kuvruk ve Eğitmen Adnan Esen tarafından verilen eğitimlerle, katılımcıların afet anında ne gibi önlemler alması gerektiği, ilk yardım, kurtarma ve tahliye teknikleri gibi konular ele alındı.

Afet farkındalığının artırılması

Afet farkındalığı, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasının temel taşlarından biridir. Bu toplantı, katılımcılara afetlerin olası etkileri ve bu etkilere karşı alınabilecek önlemler hakkında derinlemesine bilgiler sağladı. Ayrıca, afet anında panik yerine nasıl daha organize ve sakin kalınabileceği üzerinde duruldu.

Gönüllülük sistemi içinde performans takibi

Bir diğer önemli konu ise, gönüllülerin performanslarının nasıl izleneceği ve değerlendirileceğiydi. Toplantıda, gönüllülerin eğitim sonrası kazandıkları bilgi ve becerilerin pratikte nasıl test edileceği ve geliştirileceği konuları ele alındı. Bu süreç, hem bireysel hem de toplumsal katkının maksimize edilmesini amaçlamaktadır.

Toplantının etkisi ve katılımcı geri bildirimleri

Toplantıya katılan 25 ormancı, aldıkları eğitimler ve bilgilendirmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, bu tür toplantıların afetlere hazırlık sürecinde farkındalıklarını artırdığını ve gönüllü olarak daha aktif rol almak istediklerini belirtti.