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2023 Dernek Beyannameleri için son çağrı…

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Türkiye genelindeki dernekler, 2023 yılı faaliyet beyannamelerini 30 Nisan 2024 tarihine kadar elektronik veya kağıt ortamında sunmalı. Zamanında sunmayanlar 8,322 TL ceza ile karşı karşıya kalacak. DERBİS sistemi üzerinden işlemlerinizi kolayca tamamlayın…

2023 Dernek Beyannameleri için son çağrı… mask
2023 Dernek Beyannameleri için son çağrı…
2023 Dernek Beyannameleri için son çağrı…
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2023 yılı dernek beyannameleri için son dönem

2023 Dernek Beyannameleri için son çağrı…

Denizli Valiliği, tüm derneklerin 2023 yılına ait faaliyet beyannamelerini en geç 30 Nisan 2024 tarihine kadar teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı. Dernek yöneticileri, www.siviltoplum.gov.tr adresinde yer alan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) aracılığıyla gerekli giriş bilgilerini kullanarak beyannamelerini elektronik ortamda doldurabilir ve onaylayabilirler. Bu beyannameler, derneklerin yıllık gelir ve gider hareketlerini içermekte olup, zamanında teslim edilmemesi halinde 8,322 TL idari para cezası uygulanacak.

Elektronik ve kağıt beyanname eşitliği

2023 Dernek Beyannameleri için son çağrı…

Yapılan açıklamada vurgulanan önemli bir nokta, elektronik ortamda gönderilen beyannameler ile kağıt ortamda gönderilen beyannameler arasında herhangi bir hukuki fark bulunmamasıdır. Elektronik ortamda doldurulan ve onaylanan beyanname ve bildirimler, hukuki açıdan kağıt üzerinde verilenlerle aynı değeri taşımaktadır. Bu durum, dernek yöneticilerine işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlama olanağı sağlamaktadır.

Zamanında beyanname verme ve idari cezalar2023 Dernek Beyannameleri için son çağrı…

Denizli Valiliği, beyanname verme sürecinin önemini vurgulayarak, belirlenen süre içerisinde beyannamelerin verilmemesi durumunda uygulanacak olan idari para cezaları konusunda dernek yöneticilerini uyardı. 2023 yılı beyannamelerinin son teslim tarihi olan 30 Nisan 2024 Salı günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Beyanname doldurma süreci

2023 Dernek Beyannameleri için son çağrı…

Beyanname doldurma sürecinde dikkat edilmesi gereken başka bir önemli nokta ise, beyannamenin 7. bölümünün doğru bir şekilde doldurulmasıdır. Dernek yöneticileri, derneğin defterlerinin hangi usulde tutulduğunu belirtmeli ve gelir ile gider bölümlerini, önceki yılın devreden hesaplarını da dikkate alarak eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır.

Yoğunluğa dikkat

Türkiye genelinde 122 bin dernek olduğu düşünüldüğünde, Nisan ayının son günlerinde DERBİS sistemi üzerinden ve kağıt ortamında beyanname verilmesinin yoğunluk yaratabileceği belirtilmiştir. Bu yoğunluk, hem sistem üzerindeki yavaşlamalara hem de Valilik ve Kaymakamlıklar düzeyinde işlem yükünün artmasına neden olabilmektedir. Dernek yöneticileri, son güne kalmadan beyannamelerini süratle vererek hem idare hem de dernekler açısından ciddi rahatlıklar sağlayabilir.

Neden erken beyanname vermelisiniz?

Erken beyanname vermenin faydaları arasında, herhangi bir teknik sorun veya yoğunluktan ötürü ceza riskinin önlenmesi yer almaktadır. Ayrıca, dernekler beyanname verme sürecini zamanında tamamlayarak yıl içinde diğer önemli faaliyetlere odaklanma imkanı bulur. Bu nedenle, tüm dernek yöneticilerine beyannamelerini son teslim tarihinden önce vermeleri önerilmektedir.

# Türkiye, Nisan 2024, gelir

29 Nis 2024 - 07:00 - Güncel

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