Boluspor, Altay’ı ezdi geçti

Trendyol 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi evinde Altay'ı ağırladı. Nefes kesen maçta Boluspor, rakibini 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle birlikte Boluspor, ligdeki iddiasını kuvvetlendirirken, Altay ise hüsranla sahadan ayrıldı.

Maçtan öne çıkan anlar

Karşılaşmanın 28. dakikasında sol kanattan yapılan etkili bir orta sahneye çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Avramovski'nin sert şutu, Altay kalecisi Mustafa tarafından kurtarıldı. Dönen topa Oğuz Kaan Güçtekin hamle yaptı ancak Mustafa Çalışkan bir kez daha gole izin vermedi. İlk golü getiren an 45. dakikada gerçekleşti. Altay’da ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu iyi takip eden Enes Öğrüce, topu ağlara göndererek Altay’ı 1-0 öne geçirdi.

Avramovski sahneye çıkıyor

İkinci yarının başlarında, 54. dakikada, Jefferson'un savunmanın arkasına akıllıca bıraktığı pasla buluşan Avramovski, kaleciyi çalımlayıp skoru eşitledi: 1-1. Maçın 67. dakikasında Boluspor, Naby Oulare ile tekrar öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Oulare, meşin yuvarlağı kaleye yolladı ve top, defansın müdahalesine rağmen çizgiyi geçti: 2-1.

Avramovski yine sahne alıyor

Karşılaşmanın son anlarına doğru Boluspor, etkili kontrataklarla rakibini bunalttı. 90. dakikada, Tunahan Çiçek'in pasında topu alan Avramovski, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-1'e taşıdı ve maçın kaderini belirledi.

Bu kritik galibiyetle Boluspor, play-off yarışında elini güçlendirdi. Boluspor'un lige olan tutkusu ve azmi, gelecek haftalarda da izlemeye değer olacak.

Boluspor ve Altay’ın kadroları

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler (Tunahan Çiçel dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Vüsal Isgandarli dk. 80), Berk Yıldız, Jefferson (Kubilay Sönmez dk. 89), Daniel Avramovski, Petar Gigic

Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, İshak Karaoğul, Abdoulaye Diarrassouba, Idrissa Camara, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Nurettin Küçükdeniz dk. 81), Eren Erdoğan, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Enes Yetkin dk. 70), Enes Öğrüce (Mehmet Onur Yıldız dk. 85), Deniz Kadah

Yedekler: Sefa Özdemir, Salih Oktay, Onur Efe, Enes Yetkin, Arda Gezer, Murat Uluç, Hikmet Çolak, Galip Semih Mendeş

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Altay ile Boluspor arasında oynanan maçta Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu ve Ferhat Çalar hakemlik yaptı. Maçın ilk yarısında Enes Öğrüce'nin attığı golle Altay öne geçti. Ancak ikinci yarıda Daniel Avramovski ve Naby Ourlare'nin golleriyle Boluspor skoru lehine çevirdi. Boluspor'dan Petar Gigic, 58. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç boyunca Altaylı Enes Öğrüce ile Ceyhun Gülselam, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak ve Eren Erdoğan sarı kart gördü.