Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "10 Kişi kalıp oynamak da zordu"

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan heyecan dolu maçta Boluspor, kendi evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Boluspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın performansını değerlendirdi.
İlk yarı değerlendirmesi
Koşukavak, maça iyi başladıklarını ancak ilk yarının sonlarına doğru kritik bir gol yediklerini belirtti. "İlk 20 dakikada birkaç net pozisyonumuz vardı ancak değerlendiremedik. İlk yarının sonunda gelen gol, takımın moralini bozdu" dedi.
İkinci yarıda gelen dönüş
Soyunma odasında yapılan taktik değişiklikler ve motivasyon konuşmaları sonucunda ikinci yarıya daha etkili bir Boluspor çıktı. Koşukavak, "Oyuncularımı psikolojik olarak ayağa kaldırmamız gerekiyordu ve bunu başardık" şeklinde konuştu. İkinci yarıda Gigic'in kırmızı kart görmesi maçın dengesini değiştiren bir diğer faktör oldu.
Maçın kırılma anları
Boluspor, ikinci yarıda önce VAR kararıyla iptal edilen bir gol yaşadı, ardından hemen bir gol buldu ve maça ortak oldu. Koşukavak, "Erken gelen gol ve rakibin 10 kişi kalması oyunun seyrini değiştirdi" dedi.
Takım ruhu ve teşekkürler
Boluspor teknik direktörü, oyuncuların sahada gösterdiği özveri ve takım ruhu için teşekkürlerini iletti. Maç boyunca sergiledikleri mücadele ve inanç için tüm oyuncularını tebrik etti. Ayrıca, rakip takım Altay'ın da dirençli ve motivasyon dolu oyununu takdirle karşıladığını belirtti.
Önümüzdeki haftalar
Koşukavak, ligde kalan maçlarda da aynı mücadeleci ruhu ve takım çalışmasını sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.