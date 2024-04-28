Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "10 Kişi kalıp oynamak da zordu"

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan heyecan dolu maçta Boluspor, kendi evinde Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Boluspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın performansını değerlendirdi.

İlk yarı değerlendirmesi

Koşukavak, maça iyi başladıklarını ancak ilk yarının sonlarına doğru kritik bir gol yediklerini belirtti. "İlk 20 dakikada birkaç net pozisyonumuz vardı ancak değerlendiremedik. İlk yarının sonunda gelen gol, takımın moralini bozdu" dedi.

İkinci yarıda gelen dönüş

Soyunma odasında yapılan taktik değişiklikler ve motivasyon konuşmaları sonucunda ikinci yarıya daha etkili bir Boluspor çıktı. Koşukavak, "Oyuncularımı psikolojik olarak ayağa kaldırmamız gerekiyordu ve bunu başardık" şeklinde konuştu. İkinci yarıda Gigic'in kırmızı kart görmesi maçın dengesini değiştiren bir diğer faktör oldu.

Maçın kırılma anları

Boluspor, ikinci yarıda önce VAR kararıyla iptal edilen bir gol yaşadı, ardından hemen bir gol buldu ve maça ortak oldu. Koşukavak, "Erken gelen gol ve rakibin 10 kişi kalması oyunun seyrini değiştirdi" dedi.

Takım ruhu ve teşekkürler

Boluspor teknik direktörü, oyuncuların sahada gösterdiği özveri ve takım ruhu için teşekkürlerini iletti. Maç boyunca sergiledikleri mücadele ve inanç için tüm oyuncularını tebrik etti. Ayrıca, rakip takım Altay'ın da dirençli ve motivasyon dolu oyununu takdirle karşıladığını belirtti.

Önümüzdeki haftalar

Koşukavak, ligde kalan maçlarda da aynı mücadeleci ruhu ve takım çalışmasını sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.