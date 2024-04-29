Boluspor maçının ardından Altay teknik direktörü Cüneyt Biçer: “Puanla gitme şansımız vardı”

Trendyol 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Altay ile karşılaştı. Zorlu geçen maçta ev sahibi ekip, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, takımının performansını değerlendirdi.

Cüneyt Biçer'den önemli açıklamalar

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında takımının performansını ve ligdeki durumlarını ele aldı. Teknik direktör, "Bulunduğumuz koşullar içerisinde bu takımla, bu oyuncu grubuyla maça gelebilmek bile gerçekten çocukların özverisine bağlı olarak gidiyor. Çünkü biz 3 hafta önce resmi olarak küme düşmüş bir takımız," dedi ve ekledi, "Bu oyuncu grubunu bu kadar istekli ve arzulu sahaya getirmek çok kolay olmuyor."

Takımın mücadeleci ruhu ve oyun kalitesi

Cüneyt Biçer, oyuncularının her maçta yüksek şiddetle mücadele ettiklerini ve koşu mesafeleri konusunda sürekli gelişim gösterdiklerini belirtti. Teknik direktör, "Oyuncu arkadaşlarımızın hepsi bize istediklerimizi yapmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar," ifadelerini kullandı. Ayrıca genç oyuncuların tecrübesizliklerinden dolayı zaman zaman zorluklar yaşadıklarını, ancak bu sürecin takım için öğretici olduğunu vurguladı.

Skor ve ikinci yarı üzerine değerlendirmeler

Altay teknik direktörü, ikinci yarının başlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Biçer, "İkinci yarı biraz daha dikkatli olsaydık, oyunun ilk 15-20 dakikasında daha sağlıklı şekilde tutabilseydik buradan puanla gitme şansımız vardı," şeklinde konuştu. Maçın skorundan memnun olmamakla birlikte, oyuncuların gösterdiği enerji ve oyun kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.