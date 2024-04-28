Aynı gün içerisinde, aynı ilçede yaşanan benzer kazalar görenlere pes dedirtti!

Kaza, Mudurnu-Göynük kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan K. idaresindeki 34 LRU 01 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kuvvet yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan hafif ticari araç, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde bulundan sürücü Kenan K., eşi Songül K. ve 3 yaşındaki kız çocuğu Aysima K. yara almadan kazayı atlattı. Meydana gelen kazada araçta bulunanların emniyet kemerlerinin takılı olması facianın önüne geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazanın şokunda olan küçük Aysima K.’yi sağlık personeli yakından ilgilendi. Kaza nedeniyle korkan küçük kızı teselli ederek kaza şokunu atlatmasını sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Mudurnu-Göynük kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan K. idaresindeki 34 LRU 01 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kuvvet yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan hafif ticari araç, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde bulundan sürücü Kenan K., eşi Songül K. ve 3 yaşındaki kız çocuğu Aysima K. yara almadan kazayı atlattı. Meydana gelen kazada araçta bulunanların emniyet kemerlerinin takılı olması facianın önüne geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazanın şokunda olan küçük Aysima K.’yi sağlık personeli yakından ilgilendi. Kaza nedeniyle korkan küçük kızı teselli ederek kaza şokunu atlatmasını sağladı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.