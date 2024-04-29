29 Nis 2024 - 09:27 - Güncel

Bolu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Doğu Marmara gün gün hava durumu

28 Nisan - 5 Mayıs 2024 haftası bölgemizde gün gün ve il il hava durumu nasıl olacak? Bolu, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Bartın için gün gün önümüzdeki hafta hava durumunu sizin için derledik.