Bolu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Doğu Marmara gün gün hava durumu

Bolu Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 19°C
30 Nisan Salı: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 20°C
1 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 19°C
2 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 18°C
3 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı, en düşük 9°C, en yüksek 18°C
4 Mayıs Cumartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 8°C, en yüksek 18°C
5 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 9°C, en yüksek 19°C
Düzce Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 18°C
30 Nisan Salı: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 18°C
1 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 19°C
2 Mayıs Perşembe: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 19°C
3 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 20°C
4 Mayıs Cumartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
5 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 21°C
Sakarya Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 18°C
30 Nisan Salı: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 17°C
1 Mayıs Çarşamba: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 18°C
2 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 20°C
3 Mayıs Cuma: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
4 Mayıs Cumartesi: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 22°C
5 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 23°C
Kocaeli Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 16°C
30 Nisan Salı: Yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 17°C
1 Mayıs Çarşamba: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 18°C
2 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 20°C
3 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
4 Mayıs Cumartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 22°C
5 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 10°C, en yüksek 22°C
Karabük Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 13°C, en yüksek 21°C
30 Nisan Salı: Yağmur geçişli, en düşük 14°C, en yüksek 22°C
1 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 22°C
2 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 20°C
3 Mayıs Cuma: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 20°C
4 Mayıs Cumartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
5 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 22°C
Bartın Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 16°C
30 Nisan Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 13°C, en yüksek 16°C
1 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 17°C
2 Mayıs Perşembe: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 16°C
3 Mayıs Cuma: Yağmur geçişli, en düşük 12°C, en yüksek 18°C
4 Mayıs Cumartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 19°C
5 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 12°C, en yüksek 20°C
Zonguldak Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 14°C
30 Nisan Salı: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 14°C
1 Mayıs Çarşamba: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 14°C
2 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 13°C
3 Mayıs Cuma: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 16°C
4 Mayıs Cumartesi: Yağmur geçişli, en düşük 10°C, en yüksek 16°C
5 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 11°C, en yüksek 117°C
Ankara Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 13°C, en yüksek 21°C
30 Nisan Salı: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 24°C
1 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 22°C
2 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
3 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
4 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
5 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 21°C
İstanbul Hava Durumu
29 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 16°C
30 Nisan Salı: Yağışlı, en düşük 14°C, en yüksek 17°C
1 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 13°C, en yüksek 17°C
2 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 19°C
3 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 15°C, en yüksek 20°C
4 Mayıs Cumartesi: Sağanak yağışlı, en düşük 15°C, en yüksek 21°C
5 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 15°C, en yüksek 22°C
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.