29 Nis 2024 - 10:00- Güncel G:

Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV % 10'a, % 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı

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Lokanta ve kafelerde KDV oranında değişiklik Resmi Gazete'de. Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV'nin, yüzde 20'ye çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV % 10'a, % 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı mask
Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV % 10'a, % 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı
Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV % 10'a, % 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı
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Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan 'yüzde 8' ibarelerinin 'yüzde 10', 'yüzde 18' ibarelerinin 'yüzde 20' olarak değiştirilmesine karar verildi.

Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV % 10'a, % 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı

% 2 ila 8 daha fazla vergi ödeyeceksiniz

Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV % 10'a, % 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı

Buna göre, lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek. Hizmet sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak. Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacakLokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV % 10'a, % 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları satışlar da bu kapsamda olacak. 1 Mayıs 2024 Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek belirtilirken hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanınca yürütüleceği belirlendi.

# vergi

29 Nis 2024 - 10:00 - Güncel

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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