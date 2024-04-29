Evinin kapısının önünde 4 kişi tarafından gasp edilen iş adamının kim olduğu merak konusu oldu

4 kişiden oluştuğu belirtilen çete, silahla tehdit ederek iş insanından 1080 Euro, 1000 Dolar ve 16 bin liradan fazla parası çalmıştı. Olay, 22 Mart günü sabah saat 07.30 sıralarında Bolu Kalıcı konutlar bölgesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Gasptan sonra izlerini kaybettirdiler

Edinilen bilgiye göre, Yaşamkent Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen iş insanını silahla tehdit ederek Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan, bin 80 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL para gasp etti. Gasp olayının ardından izini kaybettirmeyi başaran çete üyeleri emniyet ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla takibe alındı.

20 günlük bir çalışma sonrası yakalandılar

Olay yerinden kaçan 4 şüpheli polis ekiplerinin 46 farklı noktadan 360 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi neticesinde İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Silahlı yağma’ suçundan tutuklandı.

Çete lideri kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından devam eden soruşturma çerçevesinde iş insanını gasp eden çetenin liderliğini yaptığı tespit edilen M.Ş.A. (42)’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen M.Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F Tipi Ceza evine konuldu

Daha önce de iş insanlarını gasp ettiği belirlenen çete liderinin benzer suçlardan 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Daha önce beş kez gasp, yaralama ve mala zarar verme suçlarından hapis yatan M.Ş.A. adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklu yargılanmak üzere Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.