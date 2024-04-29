İspanya, İtalya ve Almanya'ya ile vize Krizi; Üç Avrupa ülkesi Türkiye'ye kapılarını kapattı

Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki siyasi gerilimler ve vatandaşlık satışlarındaki artış, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularını zorlaştırıyor. Özellikle yüksek ret oranlarına sahne olan bu dönemde, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluk, vatandaşları Avrupa'ya gitmeye teşvik ediyor.

Vize Durumu ve Ekonomik Koşullar

Türkiye'deki artan yaşam maliyeti ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı, birçok vatandaşı daha uygun ekonomik koşullar sunan Avrupa ülkelerine yönlendiriyor. Restoranlar, tatil köyleri ve otellerdeki fiyat artışları, yerli turistleri bu yönde bir adım atmaya itiyor.

Geçici Vize Durdurması

İspanya, İtalya ve Almanya, Mayıs ayı sonuna kadar yoğun talep nedeniyle vize randevularını askıya aldı. Bu durum, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarını alternatif ülkelere yönlendiriyor. Schengen Bölgesi genelde Türk vatandaşlarına iki aylık bir vize vermektedir, ancak mevcut durum, yeni randevuların alınmasını zorlaştırıyor ve vize yenileme taleplerini artırıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar için önemli engeller oluştururken, durumun ne zaman normale döneceği ise belirsizliğini koruyor. Avrupa'ya gitmek isteyenler, alternatif çözümler ve farklı ülke seçeneklerini değerlendiriyor.