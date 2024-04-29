Toz taşınımı oto yıkamacıların yüzünü güldürdü

Bolu ve Düzce başta olmak üzere Batı Karadeniz’i kaplayan toz bulutunun ardından etkili olan kısa süreli yağışı hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi hem de araçların üzerini çamurla kapladı. Araçları çamurla kaplanan sürücülerin bazıları gece saatlerinde araçlarını yıkarken, bazıları ise soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Aracını yıkayan Aykut Ekinci, "Gündüz saatlerinde Afrika'dan gelen toz ile birlikte yağan yağmur araçların üzerini çamur yaptı. Yarın da işlerimiz var. Gece hava durumu da müsaitken arabamı yıkadım. Günlük ortalama 25-30 araç yıkayan esnaflar 50-60 araç yıkamaya başladık. Allah bereket versin" dedi.

Keşke her gün yoğun olsak

Aracını çamurdan arındırarak temizletmek isteyen bazı araç sahipleri ise oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacı Evren Eser, "Keşke iş yerimize her gün bu kadar araç gelse. Tabii her gün böyle olmuyor. Araçların üzerinin çamurla kaplanması oto yıkama işi yapan esnafın dükkanlarındaki yoğunluğunu artırdı. Bizde insanların araçlarına daha temiz binebilmeleri için temizliyoruz. Sene de bir hafta böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Daha önceki senelerde de karşılaşmıştık" diye konuştu.

Aracını yıkatmak için sırada bekleyen Tamer Yeşildağ ise "Dün yağan yağmur ve toz bulutu ile araçlarımızın üzeri çamurla kaplandı. Aracımla çamurlu gezmek yerine yıkatmaya geldim ancak yoğunluktan dolayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.