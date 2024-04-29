Kızılay Bolu Şubesinin başarısızlığı genel merkezi tarafından onaylandı

Yapılan organizasyonda 63 farklı kritere göre sıralanan başarı sıralamasının hiçbir kriterine uygun işler yapamayan Kızılay Bolu Şube Yönetimi adeta başarısızlık abidesi olarak tarihe geçti. Bolu Şubesi, Allah rızası için 1 konuda bile başarı sağlayamadı.

63 Farklı başarı kriteri uygulandı

Şubelerinin çalışmalarını daha fazla iyilik için performansa tabi tutan ve iyilikte yarışmalarını sağlayan Kızılay, en iyileri onurlandırdığı bir program organize etti. Kızılay’ın Ankara’daki Afet Operasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, belirlenen 63 kritere göre farklı kategorilerde sıralamaya giren şubelerin ödülleri, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.

Düzce, Karabük bile ödüle layık görüldü

Daha düne kadar ilimizin ilçesi olan Düzce, Bolu’nun her anlamda yarısı kadar büyüklüğe sahip Karabük ve daha birçok il çeşitli kategorilerde başarı ödülü almaya hak kazanırken, Bolu’nun adının dahi anılmadığı organizasyon Boluluların içini burktu.

Kızılay ailem diye hitap ediyoruz birbirimize”

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Kızılay Ailem diye hitap ediyoruz birbirimize. Zor günlerde birbirinin elini tutup kenetlenen, iyi günler için birbirini ayağa kaldıran ve sonrasında da el ele güzel günleri de paylaşabilen bir ekiptir aslında aile. Sahada bu güçlü ailenin parçası olduğumuzu sizlerle hissediyoruz. Çünkü siz birebir insana temas ediyor, maneviyatı yüksek işler gerçekleştiriyorsunuz. Bugün burada performans töreni gerçekleştiriyoruz ama ben performanstan çok ayna ifadesini kullanmayı tercih ediyorum. Bu etkinliklerin bir tane amacı vardır. Hepimiz aynı tarafa doğru bir adım attığımız zaman o hareket bir hedefe doğru ivme kazanır. Belirlediğimiz kriterlerde bu hareketin sizlerle daha fazla ivmelenmesi için gerekli.” dedi

“Bu başarı aynı zamanda bir teşvik başarısı”

Burada başarıyı oluşturanın Kızılaycılar olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Murat Ellialtı ise “Bu başarı aynı zamanda bir teşvik başarısı. Yani daha iyi çalışmaya birbirimiz teşvik edelim, hayırda yarışalım diye ortaya konuldu. Başarıyı elde etmek çok güzel ama onu devam ettirmek daha önemli. Daha güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız.” ifadesinde bulundu.

Şubelerin başarı sıralaması ise şu şekilde gerçekleşti:

İl Merkezleri Sıralaması

1. Trabzon

2. Ankara

3. Elazığ

İlçe Şube Sıralaması

1. Doğubeyazıt

2. Kadıköy

3. Kağıthane

Temsilcilik Sıralaması

1. Harran

2. Suruç

3. Bozkurt

Gayrimenkul Bağış İl Sıralaması

1. Bursa

2. Karabük

3. Düzce

Gayrimenkul Bağış İlçe Sıralaması

1. Turgutlu

2. Karatay

3. Kağıthane

Nakdi Bağış İl Sıralaması

1. Kayseri

2. Adana

3. İstanbul Büyükşehir

Nakdi Bağış İlçe Sıralaması

1. Güngören

2. İstanbul Merkez

3. Üsküdar

Nakdi Bağış Temsilcilik Sıralaması

1. Taşköprü

2. Çatalpınar

3. Tutak

Ayni Bağış İl Sıralaması

1. Ankara

2. Hatay

3. İstanbul Büyükşehir

Ayni Bağış İlçe Sıralaması

1. Güngören

2. İstanbul Merkez

3. Eyüpsultan

Ayni Bağış Temsilcilik Sıralaması

1. Urla

2. Diyadin

3. Taşköprü

Web Sitesi Kullanım Oranı

1. Hatay

2. Kırklareli

3. Ağrı

Biz Kızılay İl Kullanım Oranı

1. Hatay

2. Trabzon

3. Diyarbakır

Biz Kızılay İlçe Kullanım Oranı

1. Kızıltepe

2. Akyazı

3. Kağıthane

Biz Kızılay Temsilcilik Kullanım Oranı

1. Gevaş

2. Diyadin

3. Urla