Bolu'da borç kavgası kanlı bitmişti: Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısının istediği ceza belli oldu

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçtiğimiz yıl Sultan Köyünde yaşanan borç-alacak tartışması cinayetle sonuçlandı. 71 yaşındaki İrfan B., İsmail Çetin'i araçla ezerek öldürmekle suçlanıyor ve savcılık tarafından 12 ila 18 yıl hapis cezası isteniyor. Dava süreci ve detayları sizin için derledik.

Bolu'nun Sultan köyünde gerçekleşen ve bir borç-alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma, 62 yaşındaki İsmail Çetin'in ölümüyle trajik bir sona erdi. Olayın ardından İrfan B., saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı. İsmail Çetin, tartışma esnasında İrfan B. tarafından aracıyla ezilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dava sürecinde savcı, İrfan B.'nin "haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Buna karşın, sanık avukatı müvekkilinin olay sırasında meşru savunma yaptığını öne sürerek beraatini istedi. Müşteki avukatı ise, İsmail Çetin'in ailesi adına sanığa verilebilecek en ağır cezayı talep etti, ailenin derin üzüntüsü ve mağduriyeti vurgulandı.

Mahkeme süreci sırasında, olayın detayları dikkatlice incelendi. İsmail Çetin ve İrfan B. arasındaki alacak verecek meselesinin şiddetli bir kavgaya dönüşmesi ve bu kavganın İrfan B.'nin İsmail Çetin'i aracıyla ezmesiyle sonuçlanması, olay yerinde yapılan incelemelerle desteklendi.

Her iki tarafın avukatlarına detaylı savunma yapmaları için ek süre verildi ve İrfan B.'nin tutukluluk durumunun devamına karar verildi. Davanın ilerleyen duruşmalarında, kamuoyunun yakından takip ettiği bu cinayet davasında adaletin sağlanması bekleniyor.