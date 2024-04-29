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Bolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya!

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Anneler Gününe özel, BİM Bolu Mağazalarında alışveriş fırsatlarını kaçırmayın! Heifer, Kumtel ve Paşabahçe gibi markaların özel ürünlerinde dev indirimler sizleri bekliyor. 3 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacak kampanya kapınızı çaldı!

Bolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya! mask
Bolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya!
Bolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya!
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Bolu BİM marketler, Anneler Gününe özel olarak seçili ürünlerde başlattığı indirim kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 3 Mayıs itibarıyla başlayacak olan indirimlerde, teknolojik aletlerden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla sunulacak.

Küçük ev aletleri ve kişisel ihtiyaçlar

Bolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya!

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi - 2.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi - 2.999 TL

GESKE Yüz Temizleme Fırçası - 3.499 TL

Heifer Şarjlı Elektrikli Süpürge - 3.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı - 7.299 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 7.299 TL

Heifer Mega Robot Blender Set - 1.299 TL

Fakir Çay Makinesi - 1.199 TL

Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi - 1.299 TL

House Mutfak Tartısı - 159 TL

House Şarjlı Kişisel Blender - 499 TL

Kumtel Inox Tost Makinesi - 1.499 TL

Kumtel FastFryer - 1.699 TL

Ev ve kişisel tekstili ürünleri

Bolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya!

Kaşmir Halı - 699 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü - 299 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü - 249 TL

Molinella Masa Örtüsü - 149 TL

Kaşkorse Tişört - 109 TL

Kaşkorse Pantolon - 149 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone - 42.50 TL

Düz Dikişsiz Bone - 32.50 TL

Yazma - 62.50 TL

Flamlı Eşarp - 62.50 TL

Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı - 15 TL

Aksesuarlar ve hobi ürünleri

Bolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya!

Kadın Kol Saati ve Bileklik - 249 TL

Simli Kadın Ayakkabı - 329 TL

Esem Kadın Terlik - 189 TL

Kadın Yüksek Taban Terlik - 79 TL

Ören Bayan Atlas Yumak - 59 TL

Ören Bayan Yumak - 69 TL

Ören Bayan Trend Care Yumak - 49.50 TL

Bora Dikiş İpi Seti - 49 TL

Bora Dikiş İpliği - 39.50 TL

Altın Başak Dantel İpi - 39.50 TL

Argesta Kadın Sandalet - 189 TL

Mutfak araç ve gereçleriBolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya!

Paşabahçe Servis Tabağı - 89 TL

Paşabahçe Desenli Saklama Kabı - 34.50 TL

Paşabahçe 6'lı Pasta Tabağı - 179 TL

Paşabahçe 6'lı Kase - 139 TL

Paşabahçe 2'li Dondurmalık - 119 TL

Paşabahçe 6'lı Su Bardağı - 99 TL

Paşabahçe 6'lı Meşrubat Bardağı - 109 TL

Paşabahçe 2'li Kare Borcam Set - 299 TL

Tefal Tava - 549 TL

Tefal Rondo - 499 TL

Emsan Oval Tepsi - 229 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti - 799 TL

Çift Dekorlu 24 Parça Yemek Takımı - 1.099 TL

Bonera Seramik Karnıyarık Tencere - 499 TL

Bonera Seramik Derin Tencere - 399 TL

Bonera Seramik Tava - 279 TL

Emsan Porselen Fincan Seti - 699 TL

Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri - 49 TL

Tek Fiyat Ürünler - 99 TL

Öne çıkan ürünler arasında Heifer marka saç şekillendirme makineleri, Kumtel ankastre setler ve Paşabahçe'nin şık sunum ürünleri bulunuyor. Tüketiciler, bu özel gün için mükemmel hediyeleri uygun fiyatlarla bulabilecek.

BİM, bu özel indirimlerle tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Anneler Günü kampanyasının, hem anneler için değerli hediyeler sunma hem de uygun bütçeli alışveriş yapma imkanı yaratması bekleniyor.

# Türk

29 Nis 2024 - 10:02 - Güncel

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