Bolu BİM Mağazalarında 3 Mayıs 2024 Anneler Günü için hediyelik ürünlerde fırsatlarla dolu kampanya!

Bolu BİM marketler, Anneler Gününe özel olarak seçili ürünlerde başlattığı indirim kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 3 Mayıs itibarıyla başlayacak olan indirimlerde, teknolojik aletlerden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek indirimli fiyatlarla sunulacak.
Küçük ev aletleri ve kişisel ihtiyaçlar
Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi - 2.999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi - 2.999 TL
GESKE Yüz Temizleme Fırçası - 3.499 TL
Heifer Şarjlı Elektrikli Süpürge - 3.999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı - 7.299 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 7.299 TL
Heifer Mega Robot Blender Set - 1.299 TL
Fakir Çay Makinesi - 1.199 TL
Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi - 1.299 TL
House Mutfak Tartısı - 159 TL
House Şarjlı Kişisel Blender - 499 TL
Kumtel Inox Tost Makinesi - 1.499 TL
Kumtel FastFryer - 1.699 TL
Ev ve kişisel tekstili ürünleri
Kaşmir Halı - 699 TL
Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü - 299 TL
Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü - 249 TL
Molinella Masa Örtüsü - 149 TL
Kaşkorse Tişört - 109 TL
Kaşkorse Pantolon - 149 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone - 42.50 TL
Düz Dikişsiz Bone - 32.50 TL
Yazma - 62.50 TL
Flamlı Eşarp - 62.50 TL
Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı - 15 TL
Aksesuarlar ve hobi ürünleri
Kadın Kol Saati ve Bileklik - 249 TL
Simli Kadın Ayakkabı - 329 TL
Esem Kadın Terlik - 189 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik - 79 TL
Ören Bayan Atlas Yumak - 59 TL
Ören Bayan Yumak - 69 TL
Ören Bayan Trend Care Yumak - 49.50 TL
Bora Dikiş İpi Seti - 49 TL
Bora Dikiş İpliği - 39.50 TL
Altın Başak Dantel İpi - 39.50 TL
Argesta Kadın Sandalet - 189 TL
Mutfak araç ve gereçleri
Paşabahçe Servis Tabağı - 89 TL
Paşabahçe Desenli Saklama Kabı - 34.50 TL
Paşabahçe 6'lı Pasta Tabağı - 179 TL
Paşabahçe 6'lı Kase - 139 TL
Paşabahçe 2'li Dondurmalık - 119 TL
Paşabahçe 6'lı Su Bardağı - 99 TL
Paşabahçe 6'lı Meşrubat Bardağı - 109 TL
Paşabahçe 2'li Kare Borcam Set - 299 TL
Tefal Tava - 549 TL
Tefal Rondo - 499 TL
Emsan Oval Tepsi - 229 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti - 799 TL
Çift Dekorlu 24 Parça Yemek Takımı - 1.099 TL
Bonera Seramik Karnıyarık Tencere - 499 TL
Bonera Seramik Derin Tencere - 399 TL
Bonera Seramik Tava - 279 TL
Emsan Porselen Fincan Seti - 699 TL
Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri - 49 TL
Tek Fiyat Ürünler - 99 TL
Öne çıkan ürünler arasında Heifer marka saç şekillendirme makineleri, Kumtel ankastre setler ve Paşabahçe'nin şık sunum ürünleri bulunuyor. Tüketiciler, bu özel gün için mükemmel hediyeleri uygun fiyatlarla bulabilecek.
BİM, bu özel indirimlerle tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Anneler Günü kampanyasının, hem anneler için değerli hediyeler sunma hem de uygun bütçeli alışveriş yapma imkanı yaratması bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.