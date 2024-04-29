Mera ve otlaklar konusunda hayati uyarı geldi; tarihlere harfiyen uyun!

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “mera-yaylak ve kışlaklarının korunması, otlatma kapasitesinin artırılması ve aşırı otlatmanın önlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla mera bitkilerinin otlatmaya karşı duyarlı oldukları ilkbahar, yaz ve sonbahar kritik periyotlarının başlama ve bitiş tarihleri ile mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu bölgenin rakımı, yağış durumu, sıcaklığı, taban suyu seviyesi ve vejetasyonda yer alan bitkilerin bitki boyları dikkate alınmaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında; “Mera Komisyonu kararıyla mera, yaylak ve kışlaklarda 19 Mayıs-10 Ekim 2024 tarihleri arasında kalan dönemin 2024 yılı otlatma mevsimi olarak kabul edilmiştir. Belirlenen otlatma periyodunun başlangıç tarihinden önce ve bitiminden sonra mera, yaylak ve kışlaklarda hayvan otlatılmamasına yaz kritik periyodu döneminde bitkilerin tohumlarını döküp kendilerini yenileyebilmeleri için 15 Temmuz-5 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönemde, vejetasyonun zayıf olduğu bölümlerde otlatmanın kısıtlanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.