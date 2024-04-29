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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü!

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Bolu Kıbrıscık'ta düzenlenen 2. Bisiklet Turu, sağlık ve spor bilincini artırmak amacıyla geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlik, gençlerin yoğun ilgisini çekti ve ilçe yetkilileri de destek verdi.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü! mask
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü!
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü!
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Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen "2. Bisiklet Turu" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla organize edilen etkinlik, gençler başta olmak üzere ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü!

Rota ve katılım detayları

Etkinlik, 26 Nisan Cuma günü iş çıkışı saatlerinde Kıbrıscık Kaymakamlık binası önünden start aldı. Katılımcılar, Kıbrıscık-Beypazarı çevre yolunu takip ederek Nadas Gölü etrafında keyifli bir tur attılar. Göle ulaşıldığında verilen mola, katılımcılara doğanın tadını çıkarma fırsatı sundu. Tur, başlangıç noktası olan kaymakamlık önünde son buldu.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü!

Değerli katılımlar

Bu özel etkinliğe Kıbrıscık Kaymakamı Sn. Ahmet Berkay Deniz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Tarım Müdürü Adem Köksal, İlçe SYDV Müdürü Hakan Tombak, İlçe Emniyet Amiri Volkan Demir ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de dahil olmak üzere birçok yetkili katıldı. Her geçen yıl daha fazla ilgi gören bisiklet turu, ilçe sakinleri arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü!

Gençlerden tam not

Etkinlik, özellikle genç katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Organizasyonun sağladığı sosyal ve fiziksel faydalar, katılımcılar tarafından övgüyle karşılandı. Etkinlik, ilçede spor ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü!

Sonraki etkinlikler için beklenti yüksek

İlçe sakinleri, bu tür organizasyonların devamlılığını ve çeşitliliğini artırarak devam etmesini dört gözle bekliyor. Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü ise, sağlıklı yaşam bilincini yaymak ve sporu daha ulaşılabilir kılmak amacıyla yeni etkinlikler planlamaya devam ediyor.

# deniz, Yaşam, Çevre

29 Nis 2024 - 11:49 Bolu/ Kibriscik- Spor

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eylem Gökmen Yilmaz - Kıbrıscık a hareket getirenlere teşekkür ederiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 11:57

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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