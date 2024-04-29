Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde sağlık ve spor rüzgarı: 2. bisiklet turu büyük ilgi gördü!

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen "2. Bisiklet Turu" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla organize edilen etkinlik, gençler başta olmak üzere ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Rota ve katılım detayları

Etkinlik, 26 Nisan Cuma günü iş çıkışı saatlerinde Kıbrıscık Kaymakamlık binası önünden start aldı. Katılımcılar, Kıbrıscık-Beypazarı çevre yolunu takip ederek Nadas Gölü etrafında keyifli bir tur attılar. Göle ulaşıldığında verilen mola, katılımcılara doğanın tadını çıkarma fırsatı sundu. Tur, başlangıç noktası olan kaymakamlık önünde son buldu.

Değerli katılımlar

Bu özel etkinliğe Kıbrıscık Kaymakamı Sn. Ahmet Berkay Deniz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Tarım Müdürü Adem Köksal, İlçe SYDV Müdürü Hakan Tombak, İlçe Emniyet Amiri Volkan Demir ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de dahil olmak üzere birçok yetkili katıldı. Her geçen yıl daha fazla ilgi gören bisiklet turu, ilçe sakinleri arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

Gençlerden tam not

Etkinlik, özellikle genç katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Organizasyonun sağladığı sosyal ve fiziksel faydalar, katılımcılar tarafından övgüyle karşılandı. Etkinlik, ilçede spor ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Sonraki etkinlikler için beklenti yüksek

İlçe sakinleri, bu tür organizasyonların devamlılığını ve çeşitliliğini artırarak devam etmesini dört gözle bekliyor. Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü ise, sağlıklı yaşam bilincini yaymak ve sporu daha ulaşılabilir kılmak amacıyla yeni etkinlikler planlamaya devam ediyor.