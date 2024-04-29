Gerede'de bir deri fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı

Tabakhane bölgesinde faaliyet gösteren bir deri fabrikasının mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, mutfak tüpünün patlaması sonucu kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.