Altılı Masa liderleri değişti, o 2 lider artık yok!

Altılı Masa'nın oluşumu ve Millet İttifakı'na evrilmesi

Türkiye siyaseti, 12 Şubat 2022'de Altılı Masa'nın ilk toplantısıyla yeni bir döneme girdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu bu ittifak, Millet İttifakı olarak yeniden tanımlandı. İlk olarak bağımsız bir yapı olarak kurulan masa, 26 Ocak 2023'teki toplantıdan sonra Millet İttifakı adını aldı ve 30 Ocak'ta Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyu ile paylaştı.

İYİ Parti'nin dalgalı yolculuğu ve Kılıçdaroğlu'na destek

İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını başlangıçta desteklemediği için 3 Mart 2023'te masadan kısa süreliğine ayrıldı. Ancak, bu ayrılık uzun sürmedi ve parti, 6 Mart 2023'te masa ile tekrar bir araya gelerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme kararı aldı. Bu karar, Saadet Partisi Genel Merkezinde düzenlenen bir mitingle kamuoyuna duyuruldu.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve ikinci tur

14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye siyasetinde önemli bir dönüm noktası oldu. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda %49,50 oy alarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçti ancak gerekli olan %50 +1 oy oranına ulaşamadı. Bu durum, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlere yol açtı, burada Erdoğan %52,18 oy alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

CHP'de yeni bir dönem: Özgür Özel dönemi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP, genel başkan değişikliğine gitti. Yaklaşık 13 yıllık bir dönemin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, görevi bıraktı ve 38. Olağan Kurultay'da Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı olarak seçildi. Bu değişiklik, partide yeni bir liderlik ve strateji dönemini başlattı.

İYİ Parti'de Meral Akşener döneminin sonu

İYİ Parti'nin kurucu lideri Meral Akşener, partinin 5. Olağanüstü Kurultayında genel başkanlığa aday olmadığını açıkladı. Bu karar, 27 Nisan'da yapılan kurultayda Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan olarak seçilmesiyle sonuçlandı. Akşener'in liderlikten çekilmesi, İYİ Parti için yeni bir liderlik ve yön dönemini işaret ediyor.

Türkiye siyasetinde devam eden değişim ve yansımaları

Bu dönemdeki lider değişiklikleri ve ittifakların yeniden şekillenmesi, Türkiye siyasetinde önemli etkiler yarattı. Siyasi partiler ve liderler, seçmenlerin değişen beklentileri ve Türkiye'nin karşılaştığı yeni zorluklar karşısında stratejilerini yeniden değerlendirme sürecindeler. Bu süreç, gelecek seçimlerde partilerin ve liderlerin nasıl pozisyon alacaklarına dair önemli ipuçları sunuyor.